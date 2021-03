Balta slikt 12 miljoen euro nettoverlies

De pandemie trof de tapijtproducent hard. Maar CEO Cyrille Ragoucy maakte het schuldenprobleem minder prangend door twee jaar extra tijd te kopen.

Balta legde een maand geleden al enkele cijfers voor 2020 op tafel. De omzet zakte – door de lockdowns - met 16 procent tot 562 miljoen euro. Maar dankzij de kostenbesparingen en een lagere grondstoffenfactuur, zakte de brutobedrijfswinst (ebitda) minder hard: met 9 procent tot 68 miljoen euro. Daardoor herstelde de winstmarge met 1 procentpunt, tot 12 procent.

Vandaag maakt Balta alle cijfers in de resultatenrekening bekend. Het nettoresultaat dook 12,6 miljoen euro of 0,35 euro per aandeel in het rood. Als gevolg van de zware schuldenberg van het bedrijf, moest Balta namelijk 29 miljoen euro financiële lasten in de boeken nemen.

De schuldenberg is vorig jaar wel wat geslonken, met 31 miljoen euro tot 283 miljoen euro, maar een deel van die verbetering is vermoedelijk niet structureel.

Het orderboek is solide, maar we blijven voorzichtig Cyrille Ragoucy CEO Balta

Een groot deel van de schulden (235 miljoen euro obligaties) moest Balta in principe in september 2022 terugbetalen. Maar omdat het bij Balta niet draait zoals gehoopt, dokterde CEO Cyrille Ragoucy een plan uit om wat tijd te rekken. Hij slaagde daar ook in. De obligatiehouders stemden in met een verschuiving van de aflossing van de schulden naar 2024, in ruil voor een extraatje in de vorm van extra intresten in de komende jaren.

Voor 2021 geeft Ragoucy nog geen becijferde vooruitzichten. ‘In januari 2021 zagen we dat de trends van het vierde kwartaal zich hebben verder gezet. Het orderboek is solide’, klinkt het.