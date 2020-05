Balta snijdt fors, maar heeft dat ook broodnodig

De fabriek in Waregem is een van de zes Balta-plants waar de productie werd stilgelegd.

Balta, Europa’s grootste tapijtproducent, heeft in het eerste kwartaal fors in de kosten gesneden, onder meer door de productie in zes van de acht fabrieken stil te leggen. Meer dan bij de concurrenten is dat nodig door de zware schuldenberg die Balta torst.

Heel even was er een lichtpunt in de kwartaalcijfers van Balta. In de eerste twee maanden van het jaar ging de brutobedrijfswinst (aangepaste ebitda) met 16 procent omhoog. 'Het was duidelijk dat ons investerings- en besparingsprograma NEXT zijn vruchten begon af te werpen, geholpen door de goedkope grondstofprijzen', zegt Maarten Van Hoecke, hoofd investor relations.

Maar dan sloeg het coronavirus genadeloos toe: doordat klanten massaal hun bestellingen afzegden, viel de omzet in maart met 29 procent terug. Over het hele kwartaal krompen de omzet en de brutobedrijfswinst (ebitda) met respectievelijk 13 en 2 procent, tot 160 miljoen en 17 miljoen euro.

Nog meer snijden

Het uitblijven van bestellingen en de fors dalende winst maakten maar één antwoord mogelijk: nog meer snijden in de kosten. Daarom sloot Balta zes van de acht fabrieken bijna volledig, allemaal in België. Enkel de lagekostenfabriek in Turkije en de Bentley Mills-fabriek in Los Angeles - voor de uiterst rendabele tapijttegels voor kantoren en hotels - bleven draaien. Daardoor vielen 37 procent van de vaste kosten van de productieplants weg, inclusief de arbeiders die tijdelijk werkloos waren. Daarnaast bespaarde de groep 25 procent op personeelskosten (bedienden) en management fees -de CEO en zijn topmanagement leveren 50 procent in - en 12 procent op grondstoffen.

Het grote verschil met Balta is dat de familiebedrijven Mohawk en Lano hun schuldenberg en de bijbehorende vaste financiële lasten nooit hoog hebben laten oplopen.

Ook bij grote broer Mohawk, dat anders dan Balta ook andere vloerbekleding maakt dan tapijt, onder meer via zijn West-Vlaamse dochterbedrijven Unilin (laminaat, parket) en IVC (vinyl), klinken sombere geluiden. De omzet van de Amerikaanse gigant viel in het eerste kwartaal terug van 2,44 miljard naar 2,29 miljard dollar (-6,5%), de bedrijfswinst van 165 miljoen euro naar 151 miljoen dollar (-8,5%).

Het middelgrote, West-Vlaamse Lano Carpets, dat kamerbreed tapijt maakt voor de Europese markt, zag zijn omzet in april een duik van 50 procent maken, met een gelijkaardige afbouw van de productiecapaciteit. 'Het ziet er heel binair uit', zegt Lano. 'Duitsland, Nederland, Oost-Europa en de Scandinavische landen zijn redelijk goed blijven verkopen. Maar in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk, dat 40 procent van onze omzet vormt, is de verkoop voor 90 procent weggevallen.' Doordat het VK relatief laat heeft gereageerd op de coronacrisis valt het eerste kwartaal nog goed mee. Lano kan zelfs nog een mooie winstgroei laten zien.

Schulden

Hoewel de crisis overal zwaar inhakt op de verkoop ziet het plaatje er dus niet voor elke tapijtproducent hetzelfde uit. Het grote verschil met Balta is dat de familiebedrijven Mohawk en Lano hun schuldenberg en de bijbehorende vaste financiële lasten nooit hoog hebben laten oplopen. Het beursgenoteerde Mohawk, nog altijd gecontroleerd door de familie Lorberbaum (14 procent van het kapitaal) heeft 2,4 miljard dollar nettoschuld, 1,7 keer de brutobedrijfswinst (1,4 miljard dollar). Voor Lano bedraagt die schuldgraad ongeveer 2.