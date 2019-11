Balta stelt teleur in derde kwartaal

De tegenvaller in het voorbije kwartaal is vooral te wijten aan de divisie Rugs. De omzet binnen die afdeling steeg wel door enkele teruggewonnen contracten in de VS voor de collectie karpetten voor buitengebruik, maar de brutobedrijfswinst zakte met bijna 60 procent. 'We zijn opnieuw gepenaliseerd door eenmalige kosten', luidt het. Balta verwijst daarvoor naar kosten voor de opstart van e-commerce-activiteiten in de VS, en de 'eenmalige impact van verkoopkortingen gelinkt aan verkopen in eerdere kwartalen'.