Balta struikelt over karpetten

Balta zag in het eerste kwartaal zijn organische omzet met een tiende krimpen en bleef winstmatig ook onder de verwachtingen. De tapijtenfabrikant belooft beterschap in de tweede jaarhelft.

Het is voorwaar geen zacht wollig tapijt dat Balta voor de voeten van beleggers spreidt. De geconsolideerde omzet steeg in de eerste drie maanden van het jaar wel met 4,3 procent tot 162,3 miljoen euro, maar die stijging is helemaal te danken aan externe groei. Balta nam in maart 2017 Bentley Mills over en die Amerikaanse tapijttegelproducent behaalde zelf 16,8 procent extra omzet.

Zonder Bentley Mills – organisch dus – presteerde Balta zwak en keek het bedrijf tegen een omzetdaling van 10,4 procent aan. Wisselkoersen hadden ook een negatieve impact van 2,1 procent op het totale omzetcijfer.

De organische krimp met 10,4 procent is een serieuze verslechtering. Over het eerste kwartaal van 2017 boekte het bedrijf organisch nog 6,1 procent groei. In het derde en vierde kwartaal van 2017 vertraagde het groeitempo tot respectievelijk 3,5 en 2,3 procent, maar was er dus nog altijd groei. Het plotse omkeren van de groei in krimp is te wijten aan lagere leveringen aan twee grote Amerikaanse klanten, meer bepaald doe-het-zelfketens, en had Balta al in maart aangekondigd.

Van de drie productdivisies lieten er twee een duidelijke organische omzetdaling optekenen, al moeten de cijfers wel in perspectief worden geplaatst:

De omzet van Rugs (karpetten) kromp met 11,8 procent door het verlies van ‘share of wallet’ bij de twee Amerikaanse klanten; in het eerste kwartaal van 2017 was er echter een sterke groei van 17,2 procent.

(karpetten) kromp met 11,8 procent door het verlies van ‘share of wallet’ bij de twee Amerikaanse klanten; in het eerste kwartaal van 2017 was er echter een sterke groei van 17,2 procent. Ook bij Residential (vasttapijt) was er een stevige omzetdaling – van 14,3 procent – die Balta toeschrijft aan moeilijke marktomstandigheden en slecht weer in het VK.

(vasttapijt) was er een stevige omzetdaling – van 14,3 procent – die Balta toeschrijft aan moeilijke marktomstandigheden en slecht weer in het VK. De enige divisie die (heel licht) groeide, waren de Commercial-activiteiten (vloerbekleding voor bedrijven en grote instellingen) in Europa: de toename met 0,2 procent dient daar geplaatst te worden tegenover een groei van 9,8 procent een jaar eerder.

Winstmatig presteerde Balta een stuk zwakker dan in het eerste kwartaal van 2017. Met amper 15,3 miljoen euro komt de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) 23,7 procent lager uit dan een jaar eerder. Het cijfer is ook lager dan de 17,8 miljoen euro waarop KBCS-analist Wim Hoste rekende. De ebitda-marge verzwakte tot 9,5 procent. Balta schrijft de lagere winst toe aan hogere grondstofprijzen en de negatieve impact van wisselkoersen.