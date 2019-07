Balta-top op twee jaar bijna volledig vervangen

Vier van de vijf topmanagers die Balta twee jaar geleden naar beurs brachten, hebben het bedrijf verlaten. Ook financieel directeur Tom Gysens keert de kwakkelende tapijtreus de rug toe. In het vernieuwde directiecomité wordt een transformatiemanager aangesteld.

De opvolger van Tom Gysens wordt Jan-Christian Werner, die al hoofd Controlling en Reporting was van de tapijtgroep. Werner krijgt de taak om de zware schuldenlast van de tapijtenproducent Balta, die door de gehavende rendabiliteit steeds zwaarder weegt, onder controle te houden. De brutobedrijfswinst (ebitda) daalde vorig jaar met 14 procent en het management verwacht ook dit jaar een ‘moeilijk jaar van transformatie’. De ebitda ligt naar verwachting in lijn van vorig jaar.

Het ontslag van Gysens, die in november 2016 die vloerbekledingsreus Beaulieu International inruilde voor Balta en nu weggaat 'om persoonlijke redenen', is niet het eerste zwaargewicht dat de tapijtgroep verlaat. De grootste klap viel vorig jaar nog, toen CEO Tom Debusschere aan de deur werd gezet. Die was in het voorjaar van 2017 overgekomen vanuit de ramenproducent Deceuninck en is nu CEO van de landbouwstart-up Urban Crops Solutions. Lang bleef het stil rond een nieuwe CEO, tot Cyrille Ragoucy, de voorzitter van de raad van bestuur eerst tijdelijk en vervolgens definitief CEO werd.

Gyssens is de vierde lid van het directiecomité van Balta dat sinds de beursgang in juni 2017 de de deur achter zich dichtklapt. Jim Harley was al president van Bentley Mills en treedt nu toe tot het management comité. De Amerikaanse producent van tapijttegels voor bedrijven die in het voorjaar 2017 werd overgenomen is momenteel succesvolste divisie van Balta. Harley had in alle stilte al Ralph Grogan, die tot juni 2017 CEO en president was van Bentley en tot dan ook in het directiecomité zat.

Ook Lieven Vandendriessche, die directeur was van Carpet en Tiles en in het directiecomité zat, stapt op. Hij wordt vervangen door Oliver Forberichn die hoofd marketing was bij staaldraadproducent Bekaert. Forberichn zal zich de borst mogen nat maken, aangezien hij aan het hoofd komt van de moeilijke divisie kamerbreed tapijt (tapis plain). Die productcategorie viel de voorbije jaren sterk terug door de brexit en het zwakke Britse pond, maar ook doordat tapijt wereldwijd steeds minder aanhangers heeft.

De enige die nog overblijft van het management comité dat Balta naar de beurs bracht, is Marc Dessein, die manager blijft van de lossekarpettendivisie (Balta Home). Hoewel ook die divisie even klappen kreeg door het verlies van enkele contracten bij enkele Amerikaanse doe-het-zelfketens, wordt hij alom geroemd voor zijn kwaliteiten. Volgens insiders kwam hij vorig jaar zelfs even in beeld als de nieuwe CEO.