Balta verlengt zijn hoofdschuld met meer dan twee jaar

Dat meldt het bedrijf in een persbericht dinsdagavond. Balta biedt daarbij een extra intrest van 1 procent tijdens de eerste zes kwartalen en 3 procent tijdens de laatste drie kwartalen van de looptijd boven op de 7,75 procent die het al betaalde op de huidige obligatie. De huidige obligatiehouders hebben voor 52 procent van het totaalbedrag al ingestemd met het ruilbod. Als het slaagt, kan het bedrijf de zware schuldenlast (gecombineerd met een dalende winst) meer dan twee jaar voor zich uit schuiven. In het eerste jaar zouden de extra intrestlasten onder 100.000 euro uitkomen.

Balta had in oktober met zijn banken een akkoord bereikt om zijn lopende bankleningen ter waarde van 61 miljoen euro te verlengen tot minstens 30 juni 2022. Die zouden normaal in september 2021 aflopen.

Balta communiceerde in een ruk door ook de resultaten van het vierde kwartaal en heel 2020. De jaaromzet daalde met 16 procent naar 562 miljoen euro, de brutobedrijfswinst (ebitda) met 9 procent naar 68 miljoen euro. Dat die niet even sterk terugvalt als de omzet verklaart het bedrijf door de 'aanhoudende efficiëntie- en margeverbeteringen door het NEXT-programma, door lagere grondstoffenprijzen en door lagere vaste kosten'.

Een opsteker is dat het bedrijf in het vierde kwartaal zijn brutobedrijfswinst kon optrekken met 41 procent, waardoor de ebitdamarge over heel 2020 stijgt van 11 naar 12 procent van de omzet. Meer informatie over de jaarresultaten maakt Balta bekend op 10 maart.