Balta verwacht geen winstherstel in 2019

In een moeilijk 2018 haalde de West-Vlaamse tapijtproducent nipt zijn - verlaagde - winstprognose, maar steeg de schuldgraad fors.

Met een brutobedrijfswinst van 72,4 miljoen euro voor 2018 loste de beursgenoteerde tapijtproducent Balta nipt zijn prognoses in, zo leren de dinsdagochtend gepubliceerde jaarresultaten. In het vierde kwartaal herstelde de winst 11 procent, na een krimp met respectievelijk 34, 29 en 10 procent tijdens de eerste drie kwartalen van het boekjaar.

Toch is er weinig reden tot juichen, omdat die brutobedrijfswinst over heel het boekjaar 14 procent lager uitvalt dan over 2017. Balta-aandeelhouders zagen sinds de beursgang in juni 2017 - goed anderhalf jaar geleden dus - na een deprimerende reeks winstwaarschuwingen al drie kwart van hun inleg in rook opgaan.

'Ook 2018 was een moeilijk jaar', bevestigt interim-CEO en voorzitter Cyrille Ragoucy in het communiqué.

Balta worstelde met een teruglopende vraag naar kamerbreed tapijt in zijn Britse kernmarkt en ontsnapte evenmin aan de kosteninflatie in de sector, met duurdere grondstoffen en door de krappe arbeidsmarkt ook oplopende transportkosten. De jaaromzet bedroeg in 2018 646,2 miljoen euro, een daling van 2 procent.

Geen dividend

Balta noteerde in 2018 een nettowinst van 7,3 miljoen euro en een winst per aandeel van 0,20 euro. Maar de nettoschuld bedroeg eind 2018 261,8 miljoen euro, tegenover 253,5 miljoen euro een jaar eerder. Gezien de hoge schuldgraad (die per eind 2018 steeg tot 3,6 keer de brutobedrijfswinst) beslist de raad van bestuur om geen dividend uit te betalen.

Fundamenteel blijft de vaststelling dat Balta midscheeps getroffen wordt door het feit dat steeds meer klanten, particulieren en bedrijven, klassiek kamerbreed tapijt afzweren. De Britten waren de laatsten die nog bij 'tapis plain' zweerden, maar ook zij opteren steeds vaker voor 'harde' en makkelijker te onderhouden vloeren zoals vinyl als laminaat.

Probleem is dat Balta in tegenstelling tot grote rivalen als Mohawk nauwelijks begonnen is aan diversificatie naar andere vloerbedekkingen en gezien de schulden ook geen geld heeft voor overnames.

Ook een moeilijk 2019

Over de opvolger van voormalig CEO Tom Debusschere, die vorige zomer aan de deur gezet werd na de slechte resultaten, kwam er geen nieuws. Interim-CEO Cyrille Ragoucy liet nog verstaan dat hij ook dit jaar weinig beterschap verwacht.