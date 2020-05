Balta vraagt aandeelhouders vrijgeleide voor kapitaalverhoging

Vijandige overname

54 procent van het kapitaal van Balta is in handen van het Texaanse aasgierfonds Lone Star, de overige 46 procent zit bij kleine beleggers op de beurs. Tegen de huidige koers (1,20 euro per aandeel) is Balta nog 43 miljoen euro waard, 90 procent minder dan bij de beursgang in juni 2017. De vrees voor een vijandige overname zou terecht zijn.