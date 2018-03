Balta vreest verdere winstdaling in 2018

Balta verwacht een verdere winstdaling in 2018, onder meer doordat twee grote Amerikaanse doe-het-zelfketens de tapijten van Balta links laten liggen.

Balta krijgt het hard te verduren en slaagt er niet in weerstand te bieden tegen hogere grondstoffenkosten, grote wisselkoersschommelingen en stevige concurrentie. Het beurshuis ING spreekt zelfs over een 'perfecte storm' die Balta moet trotseren.

In november bleek al dat CEO Tom Debusschere zichzelf te ambitieuze doelstellingen had opgelegd. De verwachting voor de winstmarge (ebitda) werd verlaagd naar 12,7 à 12,9 procent, tegenover 14,6 procent in 2016.

(jaarresultaten Balta,

mln euro) 2017 2016 Evolutie Omzet (pro forma) 689 668,4 3,1% Ebitda (pro forma) 87,3 97,4 -10,4% Ebit (gerapporteerd 37,6 49,2 -23,6% Nettowinst (gerapporteerd) 3 25,4 -88,2%

Dat bezorgde het aandeel een enorme dreun. Beleggers die intekenden op de beursgang, zitten intussen op een koersverlies van 40 procent. Het goede nieuws vandaag is dat Balta zijn belofte van drie maanden geleden heeft waargemaakt, al was het nipt. De winstmarge kwam uit op 12,7 procent en de brutobedrijfswinst zakte 10 procent tot 87,3 miljoen euro. De omzet groeide met 3 procent. (Dat zijn pro-formacijfers, wat betekent dat ze berekend zijn alsof de overname van het Amerikaanse tapijtbedrijf Bentley ook in 2016 al volledig in de Balta-resultaten werd verwerkt.)

Maar reden tot juichen is er niet, integendeel. De tapijtproducent, de grootste van Europa, rekent voor 2018 op een verdere daling van de brutobedrijfswinst (ebitda) naar 82 à 87 miljoen euro. Dat zou bij analisten en beleggers zeer hard kunnen aankomen. Wim Hoste van KBC Securities hag gerekend op een aanzienlijke verbetering tot 93 miljoen euro.

Problemen in de VS

Vooral de vooruitzichten voor de karpettendivisie (losse tapijten voor binnen en buiten) zijn bijzonder teleurstellend. Debusschere gaat uit van 15 procent minder omzet in die divisie, trouwens de enige die in 2017 winstgroei neerzette.

'Licht aan het einde van de tunnel' Analisten van KBC Securities en ING behouden hun koopadvies voor Balta ondanks de teleurstellende winstprognose voor 2018. Degroof Petercam raadt aan de aandelen af te bouwen. De brutobedrijfswinst (ebitda) zal dit jaar verder zakken. Maar het management belooft dat allerhande kostenmaatregelen en commerciële initiatieven in de tweede jaarhelft zullen renderen. Daar trekken analisten zich aan op, ook al is het track record van het management sinds de beursgang twijfelachtig. ‘Balta zit in een perfecte storm, maar er is licht aan het einde van de tunnel’, aldus ING. Het beurshuis oordeelt dat het aandeel ‘aantrekkelijk’ gewaardeerd is: 5,8 keer de ebitda van de verwachte ebitda in 2018. KBC Securities zit op hetzelfde denkspoor en heeft een koersdoel van 10 euro.

'We konden ons aandeel in de collecties van die twee Amerikaanse doe-het-zelfketens niet behouden. Dat hebben we gevoeld in het voorbije kwartaal, en het negatieve effect zal de eerste jaarhelft nog aanhouden.' Het bedrijf meldt dat 'klanten winnen of verliezen deel uitmaakt van de normale verkoopcyclus' en is ervan overtuigd dat het zijn groei in de Amerikaanse markt zal hervatten.

Ook vreest Balta een verdere impact van de grondstoffenkosten, de zwakke dollar en het pond en de instorting van de Turkse lira. 'Eigenlijk komt het erop neer dat de euro te duur is geworden. Amerikaanse en Turkse concurrenten hebben daardoor een voordeel', zei de CEO anderhalve maand geleden nog. 'We verwachten dat de tegenwind uit 2017 op korte termijn aanhoudt', luidt het nu. 'Maar die zal langzaam afnemen. De maatregelen die we nemen, zullen een effect hebben in de tweede jaarhelft.'

Turkse uitbreiding

Balta probeert de margedruk te counteren door de duurdere grondstoffen door te rekenen - wat vooralsnog niet volledig lukt - en kosten te besparen. Het besliste vorig jaar de productie van kamerbreed tapijt voor gezinnen - waarvan een groot deel naar het VK wordt geëxporteerd - in Oudenaarde stop te zetten en over te hevelen naar andere fabrieken in West-Vlaanderen. Die ingreep zou vanaf 2019 meer dan 8 miljoen euro extra ebitda moeten opleveren. Voorts wordt de Turkse fabriek met 10 procent uitgebreid voor producten waarvan de productie moeilijk te automatiseren is.