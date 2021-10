Balta waarschuwt voor impact hogere energiefactuur

Tapijtproducent wist de schade in het derde kwartaal te beperken dankzij prijsverhogingen, maar het bedrijf waarschuwt wel voor de impact van de recente stijging van de energieprijzen.

De tapijtproducent Balta draaide over het derde kwartaal 151,5 miljoen omzet, vijf procent meer dan vorig jaar maar aanzienlijk minder dan de 162 miljoen waar KBC Securities op rekende.

De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam met 21 miljoen wel in lijn met de analistenverwachting uit, maar ligt vier procent lager dan vorig jaar. Dat de daling beperkt is gebleven, is onder meer te danken aan de prijsverhogingen die Balta doorvoerde.