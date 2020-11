Balta zet herstelbeweging verder

Balta herstelt stilaan van de eerste coronagolf en plukt de vruchten van zijn herstructureringsplan NEXT. Ook op de beurs zet de tapijtgroep haar remonte verder.

Met een koerssprong van bijna 4 procent was Balta vrijdag een van de uitschieters op de Brusselse beurs. Nochtans had de kwartaalupdate nog weinig verrassingen in petto. Op 9 oktober had de tapijtgroep in een tussentijdse verklaring al een pak goed nieuws verwerkt. Niet alleen had Balta bij de banken bedongen dat het een aantal bankkredieten ter waarde van 61 miljoen euro een jaar later mag terugbetalen. Ook meldde het bedrijf toen al dat de brutobedrijfswinst (ebitda) een sprong had gemaakt. Sindsdien is het aandeel met meer dan een kwart gestegen.

De nieuwe update bevestigt nu die positieve tendens. In het derde kwartaal zal Balta de omzet wel met 7 procent terugvallen tot 144 miljoen euro. 'We hebben de omzet in Rugs (+11%) en Residential (stabiel) volledig hersteld. Het zal iets langer duren voordat Commercial (-24%) weer op een meer normaal niveau komt', zegt CEO Cyrille Ragoucy.

Cashbuffer

Die verbetering wordt nog meer zichtbaar in de resultaten. De hogere volumes/verkopen resulteren in combinatie met de kostenbesparingen (NEXT) en lagere grondstofprijzen in een stevige winstgroei. De brutobedrijfswinst dikt 26 procent aan tot 22 miljoen euro. De winstmarge springt van 11 naar 15 procent.

+26 % brutobedrijfswinst De brutobedrijfswinst van Balta is in het derde kwartaal met 26 procent aangedikt tot 22 miljoen euro.

Dankzij het strikt beteugelen van werkkapitaal en kosten boekte Balta in het derde kwartaal een nettokasstroom van 30,4 miljoen euro. De cashbuffer bedroeg eind september 118 miljoen euro.

Topman Ragoucy geeft in zijn commentaar aan dat de (positieve) trends zich voortzetten in oktober. De groep rekent erop dat in het huidige kwartaal 85 procent van de capaciteit kan worden gehaald.

Schuldenberg blijft hoog