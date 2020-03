Balta ziet licht aan eind van de tunnel

Het is altijd wat bij Balta, blijkt uit de jaarcijfers van de grootste Europese tapijtgroep. Net nu die eindelijk de winst op het kamerbreed tapijt kan opkrikken, gooien de hoge lanceringskosten voor de online verkoop van losse karpetten in de VS roet in het eten. ‘Maar we zien een kentering.’

Eerst het goede nieuws: hoewel Balta steeds minder kamerbreed tapijt aan de man – vooral Britten - kan brengen (-5,8%), is het er in 2019 in geslaagd om het bloeden in die divisie (Residential) te stelpen. Met zijn ta­pis-plain zet het Belgische bedrijf voor het eerst in jaren een winstgroei van 28 procent neer. In 2018 ging dit productsegment nog met 43 procent en in 2017 met 29 procent achteruit.

Volgens Balta is de winstgroei het gevolg van de focus op duurder tapijt met meer toegevoegde waarde. De omzet van die subcategorie, die 37 procent van Residential vertegenwoordigt, steeg met zo'n 5 procent.

Ook de traditionele sterkhouder van de groep deed het goed: de tapijttegels voor kantoren, hotels en scholen (Commercial) van Bentley Mills in de VS gingen er opnieuw fors op vooruit, zowel in omzet (+9,7%) als in brutobedrijfswinst (+13,7%).

Zware tegenvaller

Die opstekers wordt echter tenietgedaan door een zware tegenvaller in de divisie losse karpetten. De omzet groeide over heel 2019 (+7,4%), maar de brutobedrijfswinst viel terug met bijna de helft (42%). In het laatste kwartaal viel ook de omzet 8 procent lager uit.

Balta wijst de vertragingen in de online verkoop van losse karpetten in de VS met de vinger. Het bedrijf probeert die steeds meer te slijten via e-commerce, en bouwde daarvoor een distributiecentrum in de Amerikaanse staat Georgia. Het centrum worstelt evenwel nog met kinderziekten, waardoor de omzet achterbleef en de opstartkosten de pan uit swingden.

Tel de leasingschulden er bij dan kom je op een schuldgraad van 4,2 keer de brutobedrijfswinst, toch stevig voor een cyclisch bedrijf. Wim Hoste analist KBC Securities

Daar komt nog een wat cynische reden bovenop: door de populariteit van een bepaalde collectie losse tapijten bij een grote winkelketen - Balta wil niet bevestigen of het om zijn grote klant IKEA gaat -moest het een deel van de productie, die normaal volledig in Turkije gebeurt, overhevelen naar de Belgische vestiging. Daardoor vielen de productiekosten hoger uit.

De kinderziekten van e-commerce en de hogere productiekosten kan je evenwel als eenmalig bestempelen. ‘We zien een kentering. Hadden we die problemen niet gehad, dan konden we spreken van een goed jaar over de hele lijn’, zegt Balta-woordvoerder Maarten Vanhoecke.

De brutobedrijfswinst op groepsniveau viel terug naar 74,4 miljoen euro (gerekend volgens IFRS 16-boekhoudnormen), 5,7 procent minder dan in 2018. Dat is het minst negatieve scenario dat Balta in december bij een winstwaarschuwing aankondigde.

Juk

Balta verwacht dit jaar veel van zijn NEXT-programma, een combinatie van kostenbesparingen en investeringen in verkoopteams, e-commerce en innovatie. 'Het programma wordt sinds begin vorig jaar uitgerold en zal volop renderen na 1,5 à 2 jaar - dit en volgend jaar dus', zegt Vanhoecke. 'Tegen 2021 moet dat 85 miljoen euro extra omzet genereren tegenover 2019.'

Volgens Wim Hoste, analist bij KBC Securities, is het opkrikken van de brutobedrijfswinst dit en volgend jaar primordiaal. ‘Lukt dat, dan kan Balta langzaam het juk van de zware schuldenlast van zich afgooien. Met de leasingschulden erbij (zoals IFRS 16 vereist, red.) is de schuldgraad 4,2 keer de brutobedrijfswinst, stevig voor een cyclisch bedrijf.'