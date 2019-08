Balta ziet winst uit karpetten fors terugvallen

Behalve een versnelde daling in de verkoop van kamerbreed tapijt, valt ook de winst uit de losse karpetten fors terug.

De totale omzet van Balta, het grootste tapijtproducent van Europa, ging er - los van wisselkoerseffecten met 7,5 procent op vooruit. Dat is opnieuw vooral te danken aan de goede cijfers van de divisie Commercial, die tapijttegels produceert voor kantoren en hotels. Die divisie blijft - vooral in de VS, met het in 2017 overgenomen Bentley Mills - goed boeren. De omzet ging met 14 procent vooruit.

Losse karpetten

Ook de losse karpetten, die Balta onder meer slijt aan Ikea, maar ook aan grote doe-het-zelf-ketens, groeiden (+13%). Ook de verkoop van karpetten via e-commerce, waarvoor het bedrijf in Savannah een splinternieuw magazijn neerpootte, draait goed.

Het lijkt er wel op dat het terugwinnen van de verloren contracten voor buitentapijten bij grote Amerikaanse ketens als Lowe's en Home Depot, een pak kosten met zich meebrachten. De brutobedrijfswinst (ebitda) van de divisie ging met bijna 30 procent achteruit. Enkel het laatste kwartaal bekeken, viel de ebitda zelfs 56 procent terug. Dat wijt Balta aan 'de hogere kosten door een exceptioneel hoge bezetting van onze fabrieken, de stijging van promotionele activiteiten en de kosteninflatie voor grondstoffen, energie en transport.'

Tapis plain

Het zorgenkind, de divisie kamerbreed tapijt (tapis plain), blijft kwakkelen. Daar viel de de omzet over het voorbije half jaar met 4,3 procent terug. Dat die beweging zich nog versnelt, blijkt uit het feit dat in het tweede kwartaal de omzet met 11 procent daalde.

De verkoop in het door brexitdreiging getergde Verenigd Koninkrijk - waar het 18 procent van zijn omzet haalt in kamerbreed tapijt - blijft stabiel tegenover het eerste halfjaar in 2018. Het effect van Britse retailers (zoals Carpetright) die in het eerste kwartaal nog een buffervoorraad insloegen ter voorbereiding op een (harde) brexit, is evenwel weggevallen.

CEO Cyrille Ragoucy wijst er wel op dat de marges leden onder de gevolgen van kosteninflatie en de investeringen in NEXT. Dat is het strategische plan dat Balta tegen 2020 'een aanzienlijke verbetering van de resultaten' moet opleveren. 'De eerste voordelen van dit plan worden vanaf de tweede jaarhelft verwacht', zegt de CEO.

Schuld

De nettoschuld, die nog steeds 3,7 keer de brutobedrijfswinst bedraagt en als een zwaard van Damocles boven het bedrijf hangt, daalde licht tegenover vorig jaar naar 311,8 miljoen euro. De schuldgraad ging van 3,8 naar 3,7 keer de brutobedrijfswinst op een vergelijkbare basis.