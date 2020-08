Balta ziet winst wegsmelten

Balta heeft vestigingen in Belgiƫ, Turkije en de VS.

Covid-19 hakt zwaar in op Balta, Europa's grootste tapijtproducent.

We weten al sinds begin juli dat Balta zijn omzet in het tweede kwartaal met ruim een derde zag krimpen. Het halfjaarrapport toont nu ook wat de corona-impact op de winst is.

De krimp was vorig kwartaal nog erger dan de daling met 63 procent tot 7,4 miljoen euro waar het beurshuis KBC Securities vanuit ging. De brutobedrijfswinst (ebitda) dook in de periode april-juni van zowat 20 miljoen euro vorig jaar naar 1,2 miljoen miljoen euro (-94%).

-94% winstdaling De brutobedrijfswinst smolt in het tweede kwartaal weg van 20 miljoen naar 1 miljoen euro.

De winstdaling stuwde de schuldgraad afgelopen kwartaal van 4,3 (eind maart) tot 5,9 keer de bruto bedrijfswinst. Balta kreeg in april van zijn banken extra ademruimte met een een kredietlijn van 61 miljoen euro.

De (netto)schulden bedroegen eind juni 320 miljoen euro, tegen 314 miljoen eind december. Balta wijt de stijging aan seizoenseffecten en de corona-impact die maar deels gecompenseerd kon worden door besparingsmaatregelen.

Herneming productie

De groep uit Wielsbeke sneed nochtans fors in zijn kosten. In het eerste kwartaal werden de zes Belgische fabrieken stilgelegd, enkel de lagekostenfabriek in Turkije en de Bentley Mills-fabriek in Los Angeles - voor de uiterst rendabele tapijttegels voor kantoren en hotels - bleven draaien.

We zien bemoedigende signalen van een herstel van de vraag naar onze tapijten. Cyrille Ragoucy CEO en voorzitter Balta

De Belgische productie kwam midden mei weer op gang. Balta ziet sindsdien bemoedigende signalen van een herstel van de vraag naar zijn tapijten. Afgelopen kwartaal realiseerde de groep 7 miljoen euro cash.

Balta's investerings- en besparingsprogramma NEXT werd begin juli hervat. CEO Cyrille Ragoucy zette het plan in het tweede kwartaal on hold om zich te focussen op de coronacrisis.

De West-Vlaamse groep kijkt na zes maanden aan tegen een kwart lagere omzet van 266 miljoen euro en een winsthalvering tot 18 miljoen euro. De winstmarge viel terug van 10,6 naar 6,9 procent.