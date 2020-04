Banken geven Balta ademruimte

Balta heeft een nieuw akkoord met de banken over zijn schuldfinanciering. De Belgische tapijtenproducent wordt zwaar getroffen door de coronacrisis.

Balta worstelt al een tijd met financiële problemen. De West-Vlaamse tapijtenproducent lijdt onder een slabakkende markt, een dalende winstgevendheid en een te hoge schuldenberg. In januari verkocht Balta zelfs twee van zijn vijf Belgische fabriekssites aan zijn huisbankiers via een sale-and-lease-back om cash vrij te maken.

Met de coronacrisis krijgt het bedrijf een nieuwe klap te verduren. In maart viel de verkoop met 29 procent terug omdat de vraag in elkaar klapte en tapijtenwinkels in veel landen verplicht werden te sluiten. Daarop ging het bedrijf ging opnieuw met de banken rond de tafel zitten om te vermijden dat het zijn schuldverplichtingen niet kan nakomen.

'We hebben een akkoord waarbij de banken in deze uitzonderlijke tijden op een andere manier onze schuldgraad beoordelen', zegt hoofd investor relations Maarten Van Hoecke van Balta. 'Er wordt niet langer rekening gehouden met het schuldconvenant waarbij de schuldgraad niet hoger mag liggen dan 6,5 keer de aangepaste brutobedrijfswinst. Er gelden nu andere mechanismen. Details kan ik niet kwijt. Dit akkoord is geldig tot en met het tweede kwartaal van 2021.'

Geen cashproblemen

Van Hoecke zegt dat Balta de onderhandelingen met de banken proactief, bij het uitbreken van de crisis, had opgestart. 'Concreet betekent dit dat we de komende twaalf maanden geen cashproblemen zullen hebben. We betalen onze schulden en onze leveranciers zoals het moet en gaan ervan uit dat we eind dit jaar op 85 procent van onze productiecapaciteit werken. We verwachten dat de productie vanaf begin juni weer zal toenemen'.

Momenteel ligt de productie in zes van de acht fabrieken haast volledig stil bij gebrek aan vraag naar tapijten. Een groot deel van de werknemers in België, het VK, Frankrijk en Duitsland is tijdelijk werkloos. Daardoor zijn de operationele kosten in april met meer dan een derde gedaald. De twee fabrieken in de VS draaien. Maar alle productlanceringen en grondstoffenaankopen werden stilgelegd.

Balta startte onderhandelingen met leveranciers om bestellingen van grondstoffen uit te stellen of waar mogelijk te annuleren. 'Dat moet in het tweede kwartaal de operationele kosten met 12 procent verminderen', zegt Van Hoecke. Er geldt een wervingsstop en de maandlonen van de CEO, het managementcomité en alle managers werden verlaagd met respectievelijk 50, 40 en 30 procent. 'Zo kunnen we onze personeelskosten tot 25 procent verlagen.'

Eind vorig jaar bedroegen de financiële schulden van Balta, exclusief leaseschulden, vier keer de brutobedrijfswinst. Dat is oncomfortabel hoog. Volgens Van Hoecke zouden ze nu aanleunen tegen vijf keer de ebitda. Het bedrijf heeft 80 miljoen euro in kas. Hoeveel cash het elke dag verliest, wou Van Hoecke niet kwijt.

In het jaarverslag dat vrijdag werd verspreid, zegt Balta vertrouwen te hebben dat met deze aangepaste berekening van het convenant 'een niet-naleving wordt voorkomen'. Om de volledige impact van Covid-19 in te schatten, is het volgens het bedrijf nog te vroeg.