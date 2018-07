Beaulieu International koopt fabrieken van familietelg Mieke De Clerck

Beaulieu International Group

BIG is met ongeveer 4.500 werknemers en vestigingen in ruim een dozijn landen een grote speler. In Europa is het de marktleider in vloerbedekking zoals tapijt, vinyl, laminaat en parket. Daarnaast is BIG ook actief als leverancier van onder meer vezels en garens.

Vorig jaar zette de groep 1,8 miljard euro omzet neer, een stijging met 12 procent tegenover 2016. Maar BIG kon dat niet vertalen in meer winst. Toch bleef onder de streep bijna 100 miljoen euro groepswinst over. BIG heeft een eigen vermogen van 783 miljoen euro en is netto schuldenvrij.