Beaulieu boekt meer omzet, maar fors minder winst

De vloerbekledingsreus Beaulieu International Group (BIG) van de familie De Clerck boekte vorig jaar 2 miljard euro inkomsten, 6 procent meer. Hogere afschrijvingen en stijgende kosten duwden de winst 16 procent lager.

Beaulieu International Group (BIG) is de doorstart van de vroegere groep De Clerck van wijlen Roger De Clerck. Die verdeelde zijn imperium in zeven onderdelen, maar op Domo en de Amerikaanse tak na werd de rest van de groep later weer samengevoegd tot BIG. Daar hebben de zonen Francis, Luc en Dominiek De Clerck en hun schoonbroer Stephan Colle het hoofdzakelijk voor het zeggen.

83 miljoen Winst De winst kwam uit op 83 miljoen euro, 16 procent minder dan in 2017.

De groep is georganiseerd rond drie activiteiten: grondstoffen (polymeren), halffabricaten (Engineered Products) en vloerbekleding (eindproducten). De afdeling polymeren produceert polypropyleenkorrels en de divisie 'Engineered Products' omvat de activiteiten voor vezels, garens, technisch textiel en technische platen. 'Flooring Solutions' is de Europese marktleider in vloerbedekking als tapijt, vinyl, laminaat en parket. BIG stelt bijna 4.900 personen tewerk.

Mieke De Clerck

De inkomsten van de groep rondden vorig jaar de kaap van 2 miljard euro, ruim 6 procent meer dan in 2017. De omzetgroei komt er voornamelijk door de overname van Beaulieu Canada en Beaulieu Australië, twee bedrijven die in de handen zaten van Mieke De Clerck en buiten het faillissement van Beaulieu of America waren gebleven. Hun resultaten telden vorig boekjaar voor zes maanden mee in die van BIG.

De vloerbekledingsreus profiteerde onder meer ook van een 'positief grondstofprijseffect' in zijn divisie polymeren.

Winstdaling

Maar net als het jaar voordien kon BIG de omzetstijging niet omzetten in meer winst. Fors hogere afschrijvingen - BIG wijzigde in 2017 de afschrijvingsregels voor machines en uitrustingen - en hogere kosten duwden de bedrijfswinst omlaag tot 136 miljoen euro, tegenover 182 miljoen het jaar ervoor. Netto bleef er 'maar' 83 miljoen euro winst over, 16 procent minder dan in 2017 (99,6 miljoen euro).

Bij de vloerbekledingstak stonden de marges onder druk, voornamelijk door stijgende grondstoffenprijzen, energieprijzen en transportkosten.

De divisie polymeren zette een stabiel bedrijfsresultaat neer ten opzichte van 2017 - voornamelijk gedreven door de Noord-Amerikaanse en Europese markt - maar in de twee andere takken zijn de omstandigheden 'uitdagend'.