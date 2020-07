Beaulieu-familie schikt voor recordsom

Het is dat onderzoek dat nu uitgemond is in een schikking, waardoor enkele familieleden ontsnappen aan een celstraf en een verbeurdverklaring van hun aandelen. Het akkoord werd maandag ondertekend en zal wellicht in oktober aan het gerecht worden voorgelegd ter homologatie.

Het houdt in dat Jan en Dominiek De Clerck schadeloos gesteld worden en dat de begane strafrechtelijke inbreuken worden afgekocht. Het bedrag van zo'n 70 miljoen euro dat de Belgische staat krijgt, is volgens betrokkenen de grootste som tot nu toe in de Beaulieu-saga.