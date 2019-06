Beaulieu-telg voorkeurbieder voor eigen bedrijf Nyobe

Nyobe (ex-Beaulieu Nylon) uit Kruishoutem, een leverancier van onder meer de beursgenoteerde tapijtwever Balta, is een gewezen onderdeel van het Beaulieu-imperium van wijlen ondernemer Roger De Clerck. Nu is de onderneming, die zo'n 160 mensen in dienst heeft, in handen van zijn dochter Ann en haar man Stefaan Colle. Nyobe hoort samen met het vroegere beursgenoteerde Associated Weavers tot de holding Belgotex International van het echtpaar.



Nyobe was net als andere Beaulieu-takken betrokken bij de grote belastingontduiking door de groep vorige eeuw. Het werd ervan beticht winsten te hebben doorgesluisd naar Zwitserland, om er gebruik te kunnen maken van het gunstigere belastingregime. Het bedrijf heeft altijd volgehouden dat het een legale constructie was.