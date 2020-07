Beaulieu zet zich schrap voor moeilijk coronajaar

De vloerbekledingsreus Beaulieu International (BIG) van de familie De Clerck verwacht een ‘significant negatieve impact’ van de coronacrisis op de vraag naar zijn producten. De sombere vooruitzichten volgen op een matig 2019.

Net op een moment dat de familie De Clerck dertig jaar van fiscale betwistingen en familieruzies achter zich kan laten (met een schikking vorige week in de burgerlijke zaak over vermeende belastingontduiking), en na jaren van gestage groei, krijgt de West-Vlaamse mastodont in polymeren, garens en vloerbekleding tegenwind. Waar Beaulieu International Group, een van de grootste niet-beursgenoteerde bedrijven van ons land maar notoir discreet, in 2018 nog flirtte met de kaap van twee miljard euro omzet, was dat vorig jaar plots nog 1,85 miljard euro (-5%).

Die krimp wijt financieel directeur Pieter-Jan Sonck vooral aan de daling van de grondstofprijzen in de afdelingen polymeren en vezels en garens. 'Die daling vertaalt zich een-op-een in een daling van onze prijzen naar de klant.' Enkel de vloerbekledingsdivisie kon een groei van de omzet voorleggen.

De totale omzetkrimp van 5 procent is opmerkelijk omdat Beaulieu Canada en Beaulieu Australië - twee tapijtfabrieken die BIG midden 2018 overnam van familietelg Mieke De Clerck - vorig jaar voor het eerst voor twaalf maanden meetelden in de groepsresultaten. In 2018 realiseerden die twee fabrieken samen 150 miljoen euro omzet. Maar omdat voor dat jaar al 75 miljoen in de jaarresultaten was opgenomen, was de bijkomende omzetstijging door de overname in 2019 nog 'maar' 75 miljoen euro.

De bedrijfswinst daalde lichtjes tot 134,5 miljoen (-2%). Netto bleef daar 83 miljoen van over. Sonck beschouwt dat als een stabilisering, 'in de steeds moeilijkere en uitdagendere marktomstandigheden in de tweede jaarhelft van 2019. Die resultaten in combinatie met een sterke focus op efficiënt kapitaalbeheer in onze activiteiten maken dat we het jaar afsloten met een sterke (schuldenvrije) financiële balans en netto financiële kaspositie van 46 miljoen euro. Dat laat ons toe deze crisis goed door te komen.'

Krimp

Het matige jaar luidt nog somberdere vooruitzichten in voor Beaulieu. In een vooruitblik op de resultaten van 2020 laat Beaulieu weten dat het door de coronacrisis een ‘significante negatieve impact’ verwacht op de vraag naar zijn producten, ‘door een algemeen lagere vraag, overheidsbeslissingen - lees: de lockdown - en onderbrekingen van de bevoorradingsketen.’

‘Het is op dit ogenblik (eind april, red.) niet mogelijk bijkomende betekenisvolle inzichten te verschaffen over de impact van de overheidsbeslissingen op onze financiële prestatie van 2020’, luidt het nog. Volgens Pieter-Jan Sonck zal de impact van de crisis zich voornamelijk uiten in het verlies van volumes. 'Ondanks de aantrekkende vraag van de jongste weken, schatten we dat verlies over de groep heen op tussen 10 en 20 procent voor heel 2020. Terwijl we voor de vloerbekleding aanvankelijk 20 procent verlies schatten, is dat vandaag nog 10 procent.'

In laminaat, vinyl en parket zien we de vraag sinds midden mei 2020 zeer sterk opveren waarbij we in juni 2020 zelfs niveau's halen die significant boven vorig jaar uitstijgen. Pieter-Jan Sonck Financieel directeur Beaulieu International

'In onze harde vloerbekledingen - laminaat, vinyl, parket - zien we de vraag sinds midden mei 2020 zeer sterk opveren waarbij we in juni 2020 zelfs niveau's halen die significant boven vorig jaar uitstijgen', zegt Sonck. 'Daar staat de sterkste daling ooit in tapijt tegenover. Behalve de structureel dalende markt in de residentiële tapijtmarkt, is een groot deel van onze verkoop gelinkt aan beurs- en eventsector en de auto-industrie, twee segmenten die vandaag trager op gang komen dan andere sectoren.'

BIG ziet HR-directeur vertrekken Hij was nog maar sinds begin dit jaar in dienst, maar het zit er al op voor de hr-directeur van Beaulieu International Group (BIG). De wegen van Philip Depondt en Beaulieu scheiden zo bleek uit een interne mededeling aan het personeel. Dat meldt de website Made in West-Vlaanderen. Depondt was HR-directeur voor de groep ook lid van het directiecomité van BIG. Het bedrijf onthoudt zich van elke commentaar op het ontslag. De functie van personeelsdirecteur is sowieso al jaren een vluchtig beroep bij Beaulieu. De voorbije vier jaar versleet de vloerbekledingsbedrijf er drie. Ann Buysse volgde in oktober 2016 Steven Ryon op, die samen met CEO Geert Roelens op staande voet ontslagen was. Zij werd in maart 2018 niet meteen opgevolgd. In januari kwam Depondt over van La Lorraine Bakery Group, de familiale bakkerijgroep van de familie Vanherpe.