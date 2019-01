Belgen worden wereldspeler in kunstgras

Sports & Leisure Group uit Sint-Niklaas koopt zijn Italiaanse sectorgenoot Limonta en wordt daardoor een van de grootste spelers in kunstgrasmatten ter wereld.

Sports & Leisure Group (SLG) is bij velen misschien beter bekend als de vroegere kunstgrasafdeling van de groep Domo, in handen van een van de takken van de Beaulieu-textielfamilie De Clerck. Sinds vorig jaar is de referentieaandeelhouder van SLG echter het Franse investeringsfonds Chequers Capital. Dat heeft goed 80 procent in handen. De rest van de aandelen zit bij CEO John Penninck en het management. Dat belet niet dat Domo Sports Grass nog steeds een van de merken van SLG is, samen met Fungrass en Namgrass.

Met de steun van Chequers krijgt SLG nu een serieuze duw in de rug door de overname van het Italiaanse Limonta. Dat was in handen van de gelijknamige familie. Die wordt als onderdeel van de constructie medeaandeelhouder van SLG, net als het management van Limonta.

De Italiaanse kunstgrasproducent is, zoals SLG vroeger, onderdeel van een textielgroep. Hij heeft fabrieken in Italië, China en Paraguay. Hij kwam dit jaar nog in het nieuws met de vervanging van de grasmat van het iconische Santiago Bernabéu Stadium, de tempel van de Spaanse voetbalclub Real Madrid. Het werd een mengeling van kunst- en natuurlijk gras.

Wereldleider

‘Samen met Limonta worden we zeker en vast de grootste speler in Europa en een van de grootste ter wereld’, zegt Penninck. De voornaamste concurrenten zijn een Amerikaanse en een Chinese groep. Bovendien maakt Penninck zich sterk dat twee van de meest winstgevende partijen in de sector de handen in elkaar slaan.

SLG was vorig jaar goed voor een nettowinst van 5,4 miljoen euro op een omzet van bijna 49 miljoen. Dit jaar denkt het een forse sprong te maken naar 70 miljoen euro omzet. Met Limonta erbij stijgt dat naar 140 à 150 miljoen. Het aantal personeelsleden van de nieuwe groep bedraagt ruim 300. SLG heeft er nu een kleine 200.