Belgisch textiel vreest goedkoper Turks tapijt door VS-sancties

Turkse concurrenten dreigen de Belgische textielbedrijven nog meer pijn te doen als Europa het land geen extra sancties oplegt in navolging van de VS.

Om de Turkse invasie in Syriƫ te stoppen kondigde de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag aan dat Washington de gesprekken over een handelsakkoord met Ankara stopzet en de invoerheffingen op Turks staal verdubbelt tot 50 procent.

Tegelijk worden sancties opgelegd aan Turkse ministers en dreigen de VS ook maatregelen te treffen tegen buitenlandse banken die 'bewust financiƫle transacties voor of in naam van geviseerde personen faciliteren'. Maar terwijl de VS hard op tafel kloppen blijft het voorlopig wachten op een duidelijke Europese reactie.

Die houding kan verstrekkende gevolgen hebben voor de Belgische economie. De Belgische textielfederatie Fedustria waarschuwt er alvast voor dat het Turkse concurrenten in de kaart kan spelen als Europa geen sancties uitvaardigt als andere grote economische blokken zoals de VS dat wel doen. De Turkse textielbedrijven staan vooral sterk in de tapijtindustrie, katoenverwerking en in de productie van meubelstoffen.

Douane-unie

'De douane-unie tussen Turkije en de Europese Unie speelt vandaag sowieso al meer in het voordeel van de Turken', zegt Fa Quix, de topman van Fedustria. 'Als daar niets aan verandert terwijl andere landen wel sancties opleggen, zullen lokale Turkse spelers wellicht meer goederen exporteren naar Europa. Als de Turkse munt verder in waarde daalt, zullen ze dat ook nog eens goedkoper kunnen doen.'

Slechts weinig Belgische textielbedrijven beschikken over een productievestiging in Turkije. De bekendste namen zijn de beursgenoteerde tapijtspecialist Balta , de luierfabrikant Ontex en Bekaert Textiles, de Waregemse wereldleider in de productie van matrasstoffen. 'Zij kunnen dus mogelijk wel makkelijker exporteren naar Europa', geeft Quix mee.