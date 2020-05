Belgische kleermaker maakt miljoenen mondmaskers in China

Dirk Van Laer begon tien jaar geleden een confectiebedrijf in China. Hij maakte al uniformen voor De Lijn en levert nu medische overalls en mondmaskers over heel de wereld. 'Maar vanuit de Belgische regering bleef het stil.'

Voor de Belgische ondernemer Dirk Van Laer (61) zijn het drukke tijden. Gouden tijden ook. Het coronavirus legde zijn bedrijf in China twee weken lam, maar het bracht ook ongekende groeimogelijkheden. Van Laer stuurt in China al ruim tien jaar de productie van broeken, hemden, T-shirt, jassen... aan. Hij werkt vanuit een tiental fabrieken voor Europese kledingretailers en maakte uniformen voor De Lijn, broeken voor Securitas en outfits voor luchthavenpersoneel.

Maar sinds begin dit jaar, met een versnelling in maart, wordt hij overstelpt met vragen om medische overalls en mondmaskers te leveren. 'In anderhalve maand hebben we de omzet van bijna twee jaar gedraaid', zegt hij.

Van Laer is kleermaker van opleiding. Zijn studie paste perfect in het levenswerk van zijn ouders, die in de Kempen het confectiebedrijf Hippos runden. Hij zou het familiebedrijf, dat voor E5 Mode en Makro produceerde, 20 jaar leiden, samen met zijn twee broers. 'Confectie is een never ending rat race', vertelt hij over zijn leven in de textielbranche. 'Waar je ook produceert, het is altijd te duur. Bij Hippos moesten we voortdurend verhuizen. Van België naar Portugal naar Roemenië en uiteindelijk naar China, waar de productie in onderaanneming gebeurt.'

Daar ontmoette hij aan de onderhandelingstafel de vrouw die later zijn echtgenote zou worden. 'Ze kwam wat dichterbij zitten en twee jaar later zijn we getrouwd', zegt hij lachend vanuit het Chinese Dalian. 'Een mooie plek op een schiereiland, met zicht op zee en zuivere lucht.'

Bankroet

Samen begonnen ze hun eigen bedrijf, Dalian Wanli. 'Ik had een netwerk in Europa en mijn vrouw in China. Een mooie combinatie.' Hippos was aanvankelijk de belangrijkste klant, maar het familiebedrijf ging bankroet. 'De vele openstaande facturen waren een serieuze steek. Dat heeft pijn gedaan. Maar we zijn uit het dal gekropen.'

Wanli heeft de productie niet zelf in eigen handen. Het bedrijf maakt de patronen, regelt de verkoop, doet de kwaliteitscontrole en koopt de stoffen, knopen, garen en etiketten in. 'Daarmee hebben we de handen vol, en met productie moet je flexibel zijn. We werken met partners in China, Vietnam en Myanmar. We willen niet gebonden zijn aan eigen fabrieken op één plek.' Van Laer heeft 15 werknemers op de loonlijst, maar verspreid over Azië werken dagelijks een paar honderd arbeiders voor hem.

Schermvullende weergave Textielondernemer Dirk Van Laer.

Met die aanpak haalt Wanli jaarlijks 6 à 7 miljoen euro omzet, met een 'degelijke winst'. Al is dat dit jaar een pak meer, met zowat 10 miljoen euro omzet in maart en april alleen.

Het bedrijf stortte zich op medische beschermingspakken. 'De vraag kwam eerst uit lokale ziekenhuizen. Die stap was voor ons niet zo groot. Onze partners hebben de machines en kennis. Technisch konden we dat.'

In maart kwam daar de rush op beschermende mondmaskers bij. 'De vraag kwam vanuit alle hoeken. We konden niet volgen en moesten elke dag extra productiecapaciteit zoeken. Daarvoor konden we niet bij wildvreemden aankloppen. Dat werkt zo niet in China. Gelukkig werden we door enkele leveranciers geïntroduceerd.'

Wenli heeft intussen 'miljoenen' mondmaskers verkocht, van Nederland en Duitsland tot Mexico en de VS. In België bestelde de Antwerpse Lions Club enkele tienduizenden voor zorginstellingen. Ook meerdere ziekenhuizen, het AZ Groeninge in Kortrijk als eerste, plaatsten een order.

Ik heb ons dossier ingediend bij de Belgische regering. Ik heb er veel moeite voor gedaan, maar ik heb het opgegeven. Het is niet dat we er echt zaten op te wachten, want de vraag is eigenlijk oneindig. Ik wilde alleen maar helpen.

Belgen onder elkaar, dat zal iets opleveren, zou je denken. Maar voorts bleef het stil in België, ook bij de federale regering. 'Ik heb ons dossier ingediend en veel moeite gedaan, maar ik heb het opgegeven. Niet dat we er echt op zaten te wachten, want de vraag is eigenlijk oneindig. Ik wilde alleen maar helpen.'

Van Laer erkent dat de producten die hij levert nog geen volledig Europees certificaat hebben. 'Onze partners leveren die producten al jaren in China, maar hadden nog nooit geëxporteerd', zegt hij. 'Ze leveren aan de Chinese politie en het leger. Dat is dus geen rommel. Ze hebben in allerijl een Europees certificaat aangevraagd, maar dat bleek achteraf onvolledig. Ongeveer 2.000 fabrieken hadden dat probleem.'

Afplakken

Dat België in maart opbiechtte dat het miljoenen onbruikbare maskers had ontvangen, heeft hij gehoord. 'Er zitten charlatans tussen. Sommige bedrijven hebben 'koffiefilters' geleverd in plaats van beschermende maskers. Maar dat geldt niet voor ons en veel andere Chinese bedrijven.'

De FFP2-maskers van Van Laer - voor ziekenhuizen - zijn gevalideerd door het Belgische labo Mensura. Dat kreeg de opdracht maskers met, zonder of met een verdacht certificaat te screenen en het kaf van het koren te scheiden. Van Laers maskers doorstonden de test. De filtermaterialen zijn goed, maar omdat de pasvorm niet optimaal is, moeten ze bij gebruik aan de neusbrug afgeplakt worden. Dat is bij een op de drie geteste maskers het geval. Minder dan een op de vijf maskers scoort op alle criteria perfect.