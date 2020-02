Belgische topdesigner Raf Simons verhuist naar Prada

Raf Simons (52) start op 2 april als creatief directeur bij het Italiaanse bedrijf. Hij deelt die job met mode-ontwerpster Miuccia Prada. Zij is de kleindochter van Mario Prada, die de firma Fratelli Prada in 1913 stichtte.

Miuccia Prada is ook co-CEO en mede-eigenares van Prada. Maar Prada en Simons zullen gelijke verantwoordelijkheden dragen op gebied van creatieve output en decision-making, klinkt het. De 70-jarige Prada beklemtoonde dat de komst van Simons geen signaal is dat ze binnenkort stopt. 'Dit is geen opvolging. Dit is een manier om onze creativiteit te boosten', stelde ze.