Belgische wereldspeler in kunstgras in de etalage

Het investeringsfonds Chequers werkt aan een exit uit het Belgische Sports & Leisure Group (SLG). Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. SLG is een van de internationale topspelers in kunstgras.

Het verkoopproces zit nog in een vroege fase. De zakenbank Rothschild werd gemandateerd om 'de strategische opties' voor het bedrijf te bekijken - wat vaak een eufemisme is voor een verkoopproces. Potentiële overnemers zijn andere investeringsfondsen, maar ook sectorgenoten als het Duitse Sportgroup (in handen van het investeringsfonds Equistone), het Franse Tarkett of internationale spelers als CCGrass en Bellinturf (allebei uit China) kunnen in aanmerking komen.

Chequers kocht SLG bijna vier jaar geleden. Het haalde het van drie andere kandidaten, waaronder Tarkett. SLG was tot dan de kunstgraspoot van Domo, de groep van de familie De Clerck.

Kwantumsprong

Maar het SLG van 2021 is niet te vergelijken met het bedrijf van bij de overname door Chequers. De groep uit Sint-Niklaas maakte eind 2018 een kwantumsprong met de overname van zijn Italiaanse sectorgenoot Limonta. Die deal maakte van SLG de Europese nummer één en een wereldspeler in zijn branche.

160 miljoen euro De inkomsten van SLG zouden vorig jaar zowat 160 miljoen euro bedragen hebben, waarop een brutobedrijfswinst (ebitda) van een kleine 30 miljoen zou geboekt zijn.

De overname van Limonta gaf de financiële resultaten van SLG een stevige boost. In 2017 was de groep goed voor een omzet van een kleine 60 miljoen. In 2019, na de overname van Limonta, bedroegen de inkomsten 132 miljoen euro. Vorig jaar zou dat opgeklommen zijn tot zowat 160 miljoen euro, waarop een brutobedrijfswinst (ebitda) van een kleine 30 miljoen zou geboekt zijn. Door de financiering van de Limonta-deal klommen ook de schulden van SLG fors, van 53 miljoen in 2018 tot 132 miljoen het jaar nadien.

Zuid-Amerika

De groep heeft sinds de overname van Limonta vier productiesites: Sint-Niklaas, Bergamo (Italië), Asunción (Paraguay) en Huizhou (China). Daar rollen jaarlijks 20 miljoen vierkante meter kunstgras van de band. De hoofdmerken van SLG zijn Domo Sports Grass, Fungrass, Namgrass, Limonta Sport en Limonta Landscape. Zuid-Amerika moet een springplank worden naar de Verenigde Staten.

Naar aanleiding van de Limonta-deal werd het aandeelhouderschap van SLG herschikt. Voor de overname van Limonta had Chequers meer dan 80 procent van SLG in handen en zat de rest van de aandelen bij CEO John Penninck en het management. Na de Italiaanse deal kwam ook de familie Limonta aan boord. Ze heeft, net als het management, een belang van ongeveer 15 procent. Chequers' participatie schommelt rond 70 procent.

SLG is de enige Belgische participatie van Chequers Capital. Het was in ons land een tijd aandeelhouder van het luchthavenbedrijf TCR, dat actief is in passagierstrappen en ander rollend materieel in luchthavens, maar verkocht die participatie in 2016.

Real Madrid en AC Milan

Wie kunstgras zegt, denkt aan voetbal. Maar het kunstgras van de Vlaamse groep wordt ook gebruikt op andere sportterreinen, bijvoorbeeld voor hockey, tennis, rugby en golf.

De Oost-Vlaamse groep heeft enkele prestigieuze projecten gerealiseerd, zoals de grasmat van het iconische Santiago Bernabéu-stadion van Real Madrid, de trainingsvelden van AC Milan en de kunstgrasvelden van de Belgische hockeyploegen Dragons en Watducks. Het kunstgrasveld van de voetbalploeg Sint-Truiden rolde eveneens van de band in Sint-Niklaas.

De groep haalt bijna driekwart van haar omzet uit de sportbranche. De rest komt voort uit de afdeling vrije tijd (leisure), die kunstgras voor tuinen maakt en haar producten onder meer afzet bij tuincentra. In die branche staat SLG sterk in België en het Verenigd Koninkrijk, maar ziet het groeimogelijkheden in andere Europese landen.