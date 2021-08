Beleggers in Balta komen vrijdag te weten in welke mate de tapijtproducent de hogere grondstoffenprijzen kon doorrekenen. Ze krijgen mogelijk ook meer info over de verkoop van sommige dochters.

Voor beleggers die vier jaar geleden intekenden op de beursgang van Balta zijn de voorbije jaren allesbehalve een 'magic carpet ride' geweest. Door tegenvallende verkopen, galopperende grondstoffenprijzen en brexitbesognes kreunt de groep onder een schuldenlast die eind maart bijna 293 miljoen euro bedroeg.

Het grootste tapijtbedrijf van Europa neemt al een poos noodmaatregelen. Vorig jaar verkocht Balta twee fabrieken om leningen terug te betalen. Begin dit jaar bereikte het een herfinancieringsakkoord met belangrijke obligatiehouders.

Modulyss

Afgelopen lente bleek dat Balta zijn Europese merk van tapijttegels, Modulyss, wil verkopen. De groep had daar bijna een akkoord over met sectorgenoot Mohawk, maar dat sprong in extremis om juridische redenen af. Is de verkoop van die dochter uit Zele definitief op de lange baan geschoven?

In het eerste kwartaal presteerde enkel de karpettenafdeling goed. Kan het voorzichtige economische herstel na de corona-periode voor een kentering zorgen in de andere Balta-divisies?

Topman Cyrille Ragoucy geeft vrijdag misschien meer info als hij de tweedekwartaalcijfers van de groep publiceert. In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar zullen die cijfers er spectaculair beter uitzien. Door corona kelderde de brutobedrijfswinst toen naar 1,2 miljoen euro. Volgens de analisten van KBC Securities wordt dat nu 18,5 miljoen euro.

'That rug really tied the room together'

Fijn, maar die prognose ligt wel een slordige 13 procent onder de 21,2 miljoen euro over de eerste drie maanden van dit jaar.

Dat eerste kwartaal kan je samenvatten met een quote uit de cultfilm 'The Big Lebowski': 'The rug tied the room together' - de karpetten hielden de boel aan elkaar. Want alleen die productielijn deed het in januari-maart goed met een hogere omzet en winstgevendheid. De afdelingen die tapijttegels verkopen aan bedrijven en de divisie vasttapijt bleven flink onder druk staan.