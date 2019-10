Bod van 5 pence per aandeel doet Carpetright halveren

De Britse vermogensbeheerder Meditor wil de Britse tapijtgroep Carpetright overnemen voor 0,05 pond (0,06 euro) per aandeel. De koers zakt met 50 procent.

Carpetright , een grote klant van de West-Vlaamse tapijtgroep Balta , voert gesprekken over een overname met zijn grootste investeerder Meditor. Die is bereid 5 pence per aandeel van de noodlijdende tapijtgroep te bieden.