‘Breng mij tien vaklui en ik geef ze meteen werk'

Cammers, de laatste overblijver van een ooit florerende meubelindustrie in Mechelen, beleefde in 2020 een ‘zeer goed jaar’. Ondanks de tijdelijke sluiting van de showroom en de zetelfabriek is het aantal offertes verdubbeld. 'Breng mij tien stielmannen en -vrouwen en ik geef ze allemaal meteen werk.'

‘Het is soms hard trekken en sleuren’, zegt Michel. Hij maakt zich in het atelier klaar om de rugleuning van een nieuw salon met leder te bekleden. ‘Ik doe dit al 34 jaar en begin het te voelen aan mijn polsen en vingers. Die worden stroef. Als het te zwaar wordt, roep ik er iemand bij, maar meestal lukt het alleen.’

Michel is een van de weinigen in Vlaanderen die de stiel van meubelstoffeerder nog machtig is, en dan is Cammers dé plek om te werken. Wat de ondernemer Donald Muylle - ‘Wij maken uw keuken, in België’ - is voor keukens, zijn Jan Cammers en Mieke Comeyne voor salons.

Terwijl de Mechelse meubelindustrie - ooit goed voor tienduizend jobs - de voorbije decennia grotendeels is verdwenen door onder meer concurrentie uit lageloonlanden, blijft het koppel met het familiebedrijf Cammers overeind dankzij de strategie van ‘van plank tot salon’.

‘We maken salons en doen alles zelf, van a tot z, in Mechelen’, klinkt het. Dat betekent houten planken op maat verzagen. Houten karkassen maken voor rugleuningen, armsteunen en zitstukken. Veringen en schuimrubber aanbrengen. Stoffen en leder snijden en stikken. Het geheel stofferen en assembleren op een metalen frame, inclusief een relaxfunctie indien gewenst. ‘Zo doen we dat al sinds 1934’, zegt Cammers. ‘En we doen dat goed.’

Het leek op een bepaald moment alsof we nog als enige aan het werk waren. Dat was bevreemdend. Jan Cammers Eigenaar zetelfabriek Cammers

Zelfs bij de lockdown in maart was er geen paniek. De showroom ging dicht, maar het atelier bleef enkele weken doorwerken. ‘Het leek op een bepaald moment alsof we nog als enige aan het werk waren. Dat was bevreemdend. Bestellingen afleveren aan huis kon niet meer. Alles stapelde zich op in het magazijn.'

Uiteindelijk ging ook het atelier dicht. Terwijl andere ondernemers met de handen in het haar zaten, zag Cammers ook de positieve kant. ‘Er waren dagen dat ik geen enkele telefoon kreeg. Dat voelde als vakantie. Ik moet daar eerlijk in zijn.’

De situatie was niet nijpend, erkent hij. ‘We hadden reserves. Het zou wel overwaaien. We hadden nog voor drie maanden orders te verwerken. Die zouden niet verdwijnen.’

Van zes tot zes werken, de kinderen in bed steken, en dan weer naar de fabriek. Ook op zaterdag. Dat kan niet de bedoeling zijn met drie kinderen. Het succes heeft een keerzijde. Jan Cammers Eigenaar zetelfabriek Cammers

Toen de lockdown werd opgeheven, bleek de rust van korte duur te zijn geweest. ‘Het bezoek aan de toonzaal is ontploft. Ik heb nog nooit zo hard moeten werken als sinds de zomer. Van zes tot zes werken, de kinderen in bed steken en dan weer naar de fabriek, ook op zaterdag. Dat kan niet de bedoeling zijn met drie kinderen. We klagen niet, maar het succes heeft een keerzijde.'

Cammers is niet het enige bedrijf dat een topjaar beleeft. Mensen zijn meer thuis, gaan niet op reis, hebben geld over en leggen een zwembad of pakken hun interieur aan. ‘Het aantal offertes voor nieuwe zetels en stoffeerwerken is verdubbeld sinds de zomer’, zegt Comeyne.

Tom Waes

Daar zat een tussen voor tv-presentator Tom Waes, die een salon bestelde dat perfect in een nis moest passen. ‘We maken alles, en kunnen dus ook alles aanpassen. 10 centimeter breder, dieper, of hoger. De zitting wat harder of zachter. Inbouwkasten zijn al ingeburgerd. We doen hetzelfde met zetels.'

We willen geen massaproducent zijn. We zijn blij met wat we hebben.

'We hebben een eigen collectie, maar doen ook maatwerk. Zo kunnen we overleven. Als je mee wilt doen op prijs, moet je verhuizen naar Oekraïne of Roemenië. Maar dat strookt niet met onze waarden. We willen geen massaproducent zijn. We zijn blij met wat we hebben.’

Cammers verkoopt een duizendtal salons per jaar, en die hebben hun prijs. Tussen 5.000 en 10.000 euro. ‘Voor minder kunnen we niets doen. We zitten met de Belgische loonkosten, maar we zien dat lokaal kopen toch een thema wordt.’

Project Malibu

Cammers maakte de zitbanken voor Le Pristine (het nieuwe restaurant van Sergio Herman) en de rode pluche zetels van het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het maakte ook net een offerte voor de inkleding van een wegrestaurant in Duitsland. Zijn stielmannen werken intussen aan Project Texas, een salon van een vijftal meter lang, overtrokken met peperdure stoffen voor een miljonair in Texas. Project Malibu was dan weer opgezet voor een van de beroemdste celebrity's ter wereld, maar namen geeft Cammers niet.

Breng mij tien stielmannen en - vrouwen, en ik geef ze meteen allemaal werk.

Cammers denkt het coronajaar met 20 tot 25 procent meer omzet te hebben afgesloten. Dat kon nog een pak meer geweest zijn. ‘Er zijn orders genoeg. Maar we kunnen slechts werken met de mensen die we hebben. Ik kan niet iedereen vragen hier elke dag tot negen uur 's avonds te blijven. We kunnen ook niet naar een interimkantoor stappen voor twee stiksters en drie stoffeerders, want die zijn er gewoon niet. Dat is een stiel apart. We leiden ze zelf een jaar op.'

Dit is een tijdelijke piek. Zodra mensen weer mogen doen wat ze willen en op reis mogen gaan, zullen ze minder aan hun living thuis denken.

De wachttijden voor een salon zijn opgelopen. ‘We hadden dat niet meteen door. We verkochten zo snel dat we klanten moesten terugbellen met de boodschap dat ze niet drie maar zes maanden moesten wachten. Maar nogmaals: breng mij tien stielmannen en -vrouwen en ik geef ze allemaal meteen werk.’

Al beseft Cammers dat de piek in de verkopen tijdelijk is. ‘Dit effect is niet blijvend. Zodra mensen weer mogen doen wat ze willen en op reis mogen gaan, zullen ze minder aan hun living thuis denken.’