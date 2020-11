Carlyle zet Hunkemöller in de etalage

Nadat een eerdere verkoop was mislukt, probeert de eigenaar de Nederlandse lingerieketen opnieuw van de hand te doen.

De Amerikaanse Carlyle Group, een private-equityreus met 230 miljard dollar onder beheer, wil af van de verkoper van lingerie en badmode Hunkemöller. Volgens het persagentschap Bloomberg heeft Carlyle de zakenbank JP Morgan Chase ingehuurd om een verkoop volgend jaar te regelen.



Recente cijfers zijn er niet, maar niemand betwijfelt dat de coronacrisis zwaar inhakt op Hunkemöller. De groep met hoofdkantoor in Nederland heeft 940 winkels in 19 landen. Net als andere kledingverkopers moest Hunkemöller veel verkooppunten tijdelijk sluiten. Ter vergelijking, de Belgische sectorgenoot Van de Velde zag de retailomzet in zijn winkelnetwerk in de eerste jaarhelft met 42 procent terugvallen.

Schulden

Hunkemöller kwam in het voorjaar in het nieuws toen het eenzijdig besliste de huur niet volledig te betalen, maar slechts in verhouding tot de omzet. De banken gaven uitstel voor sommige voorwaarden, maar er lopen nog gesprekken over de voorwaarden van de schulden. Die zouden volgens Nederlandse media 371 miljoen euro bedragen. De toestand was deze zomer zo zorgwekkend dat de revisor Deloitte waarschuwde voor de continuïteit. Een lichtpunt is dat de onlineverkoop inmiddels goed is voor 180 miljoen euro omzet.

De vraag is welke investeerders interesse zullen hebben in Hunkemöller. In dezelfde sector werd vanwege corona de overname van Victoria's Secret door de private-equitygroep Sycamore afgeblazen.

Voor corona liep alles bij Hunkemöller nog op rolletjes. In het boekjaar afgesloten op 31 januari groeide de omzet nog 4,4 procent naar 522 miljoen euro, onder meer door de opening van 45 winkels in China. Toen werden ook plannen gemaakt voor een verdere expansie tot 1.400 winkels. Maar CEO Philip Mountford liet in september aan het vakblad RetailDetail verstaan het bij het huidige aantal blijft. Dat betekent concreet dat in nieuwe markten als Rusland winkels opengaan, maar in de mature markten België, Nederland en Duitsland verkooppunten sluiten. Ons land telt meer dan 100 verkooppunten.