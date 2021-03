Chemieveteraan Pol Deturck wordt nieuwe CEO Beaulieu

Pol Deturck wordt de eerste externe CEO van de West-Vlaamse vloermastodont in jaren. Hij volgt Stephan Colle, telg uit de aandeelhoudersfamilie De Clerck, op. De aanstelling past in een verdere professionalisering van het familiebedrijf.

Met de 58-jarige Pol Deturck zet het bedrijf een ervaren manager aan het roer. Van 2015 tot 2020 was hij CEO van de Fibrant Group, voorheen Caprolactam, een bedrijf uit de Nederlandse chemiegroep DSM. Daarvoor was hij negen jaar actief bij de Tessenderlo Group. Op zijn cv prijken ook senior managementposities bij Vandemoortele en Univeg.

Dat Beaulieu International Group (BIG) kiest voor iemand met ervaring in de chemie is bijna logisch. Hoewel het bedrijf vooral bekend is van zijn vloerbekleding (tapijt, laminaat, parket en vinyl) beheerst de groep ook de hele keten boven die consumentenproducten: de vezels en garens, en de chemische bestanddelen (polyamide en polypropyleen) die daarvoor nodig zijn. Ze levert ook aan bedrijven buiten de groep. Daardoor komt een groot deel van de omzet en winst voort uit pure chemieactiviteiten.

Eerder dit jaar had BIG al een generatiewissel in zijn raad van bestuur aangekondigd : pater familias Francis De Clerck werd opgevolgd door zijn dochter Caroline. Die wissel gaf aan aan dat stilaan wat verandert bij de vanouds ultradiscrete en mediaschuwe leiding van het bedrijf.

In 2019 werd al een eerste stap gezet naar de verdere professionalisering door de raad van bestuur uit te breiden met vier externe bestuurders: serieondernemer en voormalig City-bankier Bart Deconinck, Barbara De Saedeleer, bekend als de vroegere rechterhand van Marc Coucke bij Omega Pharma, en Jan Vander Stichele, ook voorzitter bij Lotus Bakeries en bestuurder bij Thermote & Vanhalst (Mateco). Peter Vandekerckhove, gewezen topbankier bij KBL en BNP Paribas Fortis, is de voorzitter.

Johan Lambrecht, econoom en professor aan de KU Leuven, was jaren de enige externe bestuurder. Daarnaast zetelen ook Colle en Luc De Clerck, de oudste zoon van Roger De Clerck, namens de aandeelhoudersfamilie in de bestuursraad.

Textielimperium

Beaulieu International Group ontstond in 2006, toen vier van de zes kinderen van Roger De Clerck hun bedrijven uit het ouderlijke textielimperium weer samenvoegden. Mieke De Clerck (het intussen failliete Beaulieu of America) en Jan De Clerck (Domo) bleven buiten de fusiegroep. De verdeling mondde uit in een jarenlange vete tussen enkele familieleden over de aandelen en fiscale gerechtelijke claims.