‘Communicatie met mensen op de vloer is amateuristisch'

De vakbond ACV laakt de gebrekkige communicatie van Balta tijdens de coronacrisis. De West-Vlaamse tapijtgroep sluit tijdelijk vier fabrieken.

Volgens vakbondsman Rik Van Hessche van ACV Metea Textiel verloopt de communicatie over de tijdelijke sluiting van de vier Balta-fabrieken en de veiligheidsmaatregelen slecht. ‘Onze mensen in de fabrieken worden niet op de hoogte gebracht. Tot uw telefoontje nu wist ik zelfs niet wanneer de sluiting ingaat en in welke fabrieken.’

Volgens Van Hessche zit er een patroon in de ‘gebrekkige communicatie’. ‘Bij de verkoop van de twee fabrieken aan de banken waren we ook niet ingelicht. We moeten het altijd vernemen van externen. Toen is beloofd dat het de volgende keer beter zou lopen. Maar ook nu weer weten we van niets. Er zijn veel te veel bazen die naar elkaar wijzen, en uiteindelijk gebeurt er niets. Het is amateuristisch.’

Dat geldt volgens Van Hessche ook wat de bescherming tegen het coronavirus betreft. ‘De mensen op de vloer krijgen heel weinig informatie, waardoor de onrust soms omslaat in angst. Met betere communicatie en blijken van betrokkenheid zouden velen zich een pak beter voelen. Dat ze eens door de fabriek lopen en vragen ‘hoe gaat het met u’, maar ze zijn van het ivorentorenprincipe.’