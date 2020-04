Confectiesector klaar voor productie mondmaskers

De Belgische confectie-industrie is klaar om op grote schaal herbruikbare mondmaskers 'voor de man in de straat' te produceren. Maandag wordt het startschot gegeven.

'Vijf weken geleden hebben we allerlei voorstellen gedaan aan de federale overheid om hernieuwbare mondmaskers uit textiel te maken. Maar die gesprekken zijn niet uitgemond in een akkoord', zegt Jo Van Landeghem van Creamoda, de federatie van de confectie-industrie. 'Daarom hebben we nu beslist het heft zelf in handen te nemen en toch met de productie te starten.'

Vrijdagavond verscheen op de site van het Bureau voor Normalisatie (NBN) een heel precies richtlijnendocument voor bedrijven die klaarstaan om maskers te produceren, omdat alle maskers aan dezelfde criteria moeten voldoen. Klanten, zoals ziekenhuizen, steden en gemeenten of bedrijven, kunnen op de site van Creamoda terecht om te bestellen. De richtlijnen leggen ook uit hoe je de mondmaskers moet dragen en ontsmetten. Volgens Van Landeghem zijn ze goedgekeurd door de overheid. 'We mogen ze dus verkopen.'

Naast onze confectiebedrijven staan ook alle gevangenisateliers en maatwerkbedrijven van het land klaar om massaal mee mondmaskers te produceren. Jo Van Landeghem Woordvoerder Creamoda

Hoeveel kan de sector er produceren? Van Landeghem: 'Hadden we vijf weken geleden groen licht gekregen, dan hadden we nu al voor elke inwoner van dit land drie maskers kunnen voorzien. Veel confectiebedrijven stonden toen klaar om hier in België en in hun buitenlandse vestigingen te beginnen met de productie. Maar ook daar is intussen Covid-19 uitgebroken, veel capaciteit is nu weg.'

Maar er zijn nog mogelijkheden genoeg, zegt Van Landeghem. 'Naast onze confectiebedrijven staan alle gevangenisateliers en maatwerkbedrijven van het land klaar om massaal mee te produceren. Er is enorm veel capaciteit en nu het richtlijnendocument er is, zullen zich ongetwijfeld nog confectiebedrijven aanmelden. We krijgen al veel aanvragen binnen van ziekenhuizen en steden. Ziekenhuizen gebruiken die maskers nu al in de tweede lijn, waar geen contact is met zieke patiënten.'

Community-maskers

Voor alle duidelijkheid: de mondmaskers die de confectie-industrie gaat maken, zijn herbruikbare mondmaskers gebaseerd op het model van chirurgische maskers. Ze beschermen de drager niet tegen besmetting, maar wel de mensen rondom de drager.

Van Landeghem: 'Het zijn 'community masks', zoals mensen in Azië al jaren gebruiken wanneer ze met een verkoudheid op straat lopen en hun medemens niet willen besmetten. Ze geven wel een beperkte bescherming, omdat je zo niet met mogelijk besmette handen aan je neus of mond komt. Onze maskers zullen wel beter zijn dan de meeste comfort- of artisanale maskers die thuis worden gemaakt.’