Coronaschrik duwt Vlaamse nertskwekers naar uitgang

De Vlaamse nertskwekers vrezen dat net als in Denemarken het coronavirus in hun bedrijven opduikt.

Twee op de drie Vlaamse nertshouders gaan in op het voorstel om vervroegd de deuren te sluiten. De schrik voor een uitbraak van het coronavirus versnelt het einde van de omstreden industrie.

De Vlaamse nertskweeksector verdwijnt in sneltempo. 11 van de 16 overblijvende pelsdierkwekerijen hebben een aanvraag tot stopzetting ingediend. Dat meldde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) maandag.

Vlaanderen besliste ter bescherming van het dierenwelzijn dat alle nertskwekerijen uiterlijk eind 2023 dicht moeten. De bedrijven krijgen daarvoor een schadevergoeding die vanaf 1 april elk jaar met 10 procent daalt. Op die manier hoopt de overheid bedrijven te stimuleren sneller te stoppen. 'We willen deze activiteiten niet meer in Vlaanderen, maar we bieden wel een rechtvaardige financiële regeling voor de mensen achter de bedrijven', aldus Weyts.

De essentie 11 van de 16 Vlaamse nertskwekers willen hun bedrijf vervroegd stopzetten.

Op die manier hebben ze recht op een hogere schadevergoeding van de Vlaamse regering, die de sector liever kwijt dan rijk is.

De vijf overblijvende spelers hopen mogelijk te profiteren van de hogere bontprijzen.

Vandaag bezitten 16 bedrijven, hoofdzakelijk in West- en Oost-Vlaanderen, een Vlaamse vergunning voor enkele tienduizenden nertsen elk. Twee derde van de kwekers kiest eieren voor zijn geld en neemt de eerste gelegenheid te baat om zijn bedrijf te sluiten in ruil voor een hogere schadevergoeding. 'Met spijt in het hart', zegt een West-Vlaamse kweker, die niet met zijn naam in de krant wil.

Hoewel de kwekers officieel pas dicht moeten op 31 december van het jaar waarin ze het vergoedingsvoorstel van de overheid aanvaarden, heeft de West-Vlaming er nu al de brui aan gegeven. De kinderen die in het bedrijf waren gestapt, vonden al een andere job. 'We wisten dat we in 2023 sowieso moeten stoppen. Al jaren zijn mensen tegen bont, en dat groeit stelselmatig.'

10 miljoen sluitingsbudget Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts heeft een budget van 10 miljoen euro voor de sluiting van de nertskwekerijen.

De coronacrisis heeft de beslissing om te stoppen bij veel kwekers versneld. 'Nertsen kweken maar één keer per jaar, in mei als de pups geboren worden. Wij willen niet het risico nemen dat het coronavirus wordt vastgesteld en dat we dan alles moeten ruimen. Bovendien geraken we moeilijker aan grondstoffen en voeding uit Nederland, dat de nertskweek ook verboden heeft.'

Met afgrijzen kijkt de sector naar de rampzalige situatie in Denemarken, het grootste nertsland ter wereld. Daar werden in november, net voor het begin van de pelstijd, meer dan 15 miljoen pelsdieren vernietigd omdat een gemuteerd virus zou zijn overgesprongen van dieren op mensen. 'Kwekers hebben schrik voor een uitbraak van corona', erkent Marnix Van Laecke van BEFFA, de Belgische vereniging van pelsdierhouders.

Hogere prijzen

Vijf bedrijven dienden nog geen aanvraag voor vervroegde stopzetting in. Mogelijk hopen zij de lagere schadevergoeding de komende jaren te compenseren door hogere inkomsten. 'De prijzen voor pelsen zijn enorm aan het stijgen omdat er te weinig aanbod is, onder meer door de situatie in Denemarken', zegt Van Laecke.

De prijzen voor pelsen zijn enorm aan het stijgen omdat er te weinig aanbod is. Marnix Van Laecke Voorzitter Belgische vereniging van pelsdierhouders

'Dierenminister' Weyts hoopte dat de laatste vijf kwekers snel overstag gaan. 'De resterende pelsdierkwekerijen zullen een stuk minder compensatie krijgen, maar daar hebben ze zelf voor gekozen', zegt hij. 'Ik roep hen op: stop liever vandaag dan morgen. Het is voor jullie financieel beter en het is vooral beter voor de dieren.'