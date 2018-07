De Japanse kleermaker die toptennisser Roger Federer afsnoept van Nike

De 69-jarige Tadashi Yanai timmert al jaren aan een kledingimperium met zijn bedrijf Uniqlo. Zijn recentste meesterzet: toptennisser Roger Federer losweken bij grootmacht Nike.

Het zal toch even slikken zijn geweest voor de Amerikaanse sportartikelengigant Nike. Voortaan kleedt het Japanse kledingmerk Uniqlo Roger Federer. Meer nog: het bombardeert het 36-jarige Zwitserse tennisicoon tot wereldwijd merkambassadeur.

Uniqlo, in het verleden al sponsor van de Servische toptennisser Novak Djokovic, geeft geen financiële details vrij over de deal. Maar volgens de Amerikaanse sportzender ESPN gaat het om een tienjarig contract ter waarde van 300 miljoen dollar.

Tadashi Yanai (69), de oprichter en voorzitter van Uniqlo, wil via Federer een groter westers publiek aanboren. Uniqlo telt meer dan 2.000 winkels in 19 landen - in ons land in Brussel, Antwerpen en Wijnegem - en is het raspaardje van de Japanse beursgenoteerde groep Fast Retailing. Dat heeft nog tal van merken in portefeuille, waaronder Comptoir des Cotonniers. De groep verkocht vorig boekjaar wereldwijd voor 16,8 miljard dollar.

Schermvullende weergave Tennisser Roger Federer trad op het tornooi van Wimbledon aan in een uitrusting van Uniqlo. ©Photo News

Yanai, een verwoed golfer en volgens Bloomberg eigenaar van twee courts op het eiland Maui in Hawaï, geldt als de rijkste en een van de invloedrijkste Japanse zakenlui. Het Amerikaanse zakenblad Forbes schat zijn familievermogen op 22,8 miljard dollar. Niet slecht voor een ondernemer die in 1972 na een korte passage bij een supermarktketen onder de vleugels van zijn vader begon, een kleermaker in de mijnstad Ube.

Unique Clothing Warehouse

Omdat Yanai zich naar eigen zeggen erg arrogant opstelde, gaven zes van de zeven werknemers van zijn vader er in geen tijd de brui aan. Na die exodus moest Yanai de boel een tijdje quasi alleen bestieren. ‘Ik beheerde de voorraden, borstelde de maatpakken, poetste de winkel. Maar ik heb er veel uit geleerd’, zei hij ooit.

In 1984 nam Yanai het van zijn vader over en opende hij zijn eerste Unique Clothing Warehouse - later Uniqlo - in Hiroshima. Nadat hij tijdens zijn reizen in Europa en de Verenigde Staten overtuigd was geraakt van het potentieel van een kledingketen à la Benet-ton of Gap in Japan, gooide hij de maatpakken buiten en focuste op casual kledij.

Hij bouwde een verticaal geïntegreerde kledingketen uit, van design over productie tot verkoop. Het levert Uniqlo al eens de titel ‘Aziatische Zara’ op, al strookt dat niet met de realiteit. Terwijl Zara zich richt op trendy stukken die het in enkele weken van de fabriek naar de winkel pusht, focust Uniqlo op basisstukken die haast iedereen kan smaken en dragen.