De Vlaamse kleermaker van CEO's en royals wereldwijd

Dominique Vindevogel heeft drie winkels in België, maar staat bekend als de ‘flying tailor’. De jetsetkleermaker meet wereldwijd duizenden klanten op: van Indiase diamantairs en de Marokkaanse koninklijke familie tot Alexander De Croo. ‘De premier houdt van Italiaanse hemden.’

Hij glimt van trots als we hem feliciteren omdat hij met Vincent Van Quickenborne en premier Alexander De Croo (beiden Open VLD) sinds kort twee federale ministers als klant heeft. Minister van Justitie Van Quickenborne is al jaar en dag kind aan huis bij Dominique Vindevogel. De jongere broer van Omega Pharma- oprichter Yvan is de topman van het kledingmerk Butch Tailors, gespecialiseerd in maatwerk voor mannen.

‘Vincent vraagt me af en toe ook wat hij moet dragen op een chique evenement’, zegt Vindevogel, in zijn witte villa in Vichte, bij Waregem. ‘Hij introduceerde me vijf jaar geleden bij Alexander De Croo. Sindsdien zie ik hem zo’n twee keer per jaar. De laatste keer vlak voor de coronacrisis, toen ik mijn stoffencollectie mocht tonen in de Wetstraat. Dat was een bijzonder moment. Alexander koopt maatpakken, mantels en hemden bij ons. Blauw is zijn favoriete kleur.’ (lacht)

Butch Tailors gaat terug tot 1956. Vindevogel nam het merk in de jaren 90 over. In Knokke, Nieuwpoort en Brussel heeft hij winkels met showrooms voor zijn mannencollectie, die hij in Italië en Turkije produceert. ‘Dat gaat van maatpakken over hemden en dassen tot broeken. In Kortrijk hebben we een atelier waar we aanpassingen kunnen doen.’ Daarnaast maakt Vindevogel kleding voor derden via private label.

Maar Vindevogel is vooral een fenomeen als de ‘flying tailor’, de jetsetkleermaker die in normale tijden vijf maanden per jaar de wereld rondvliegt om zakenlui op te meten en aan de juiste maatkleding te helpen. ‘Ik heb 4.500 klanten, van wie 70 procent in het buitenland.’

1.800 De gemiddelde prijs van een maatpak bij Butch Tailors is zo’n 1.800 euro, zegt zaakvoerder Dominique Vindevogel.

‘De bal ging tien jaar geleden aan het rollen, toen een klant, de Antwerpse diamantair Ashit Mehta, me zei dat ik met mijn gouden handen drukbezette zakenlui over de hele wereld kledingadvies zou moeten geven.’ De steenrijke Mehta nodigde Vindevogel prompt uit op het huwelijk van zijn zoon in Mumbai. ‘Dat was crazy. Ik moest in een 300-tal maatpakken voorzien. Dat feest duurde vijf dagen.’

Toeval

Vindevogels reputatie verspreidde zich sindsdien als een lopend vuurtje in het doorgaans gesloten wereldje van de Indiase diamantairs. ‘Dat is het leuke aan mijn job, dat je in zulke milieus toch binnen raakt. Ik werk altijd op introductie en via mondreclame. Nooit doe ik zelf aan prospectie. Mijn netwerk groeide zoetjesaan in de loop der jaren.’

‘Soms is daar toeval mee gemoeid’, erkent Vindevogel, gekleed in een onberispelijk lichtgrijs maatpak en wit hemd, met daarop, net onder zijn middel, zijn initialen in zwarte krulletters. ‘Ooit vroeg iemand me op een terras in New York wie mijn stilist was. (lacht) ‘Dat ben ik zelf’, antwoordde ik. Bleek die persoon als stilist te werken voor de Marokkaanse koninklijke familie. Sindsdien word ik daar een keer of vier per jaar uitgenodigd voor kledingadvies. Vaak laten ze me in een privéjet overvliegen.’

Vliegen, het hoge woord is eruit. ‘Ik word gek na twee weken in België’, liet Vindevogel, die zich een ‘global nomad’ noemt, ooit verstaan. Welke impact heeft de coronacrisis op zijn werk? ‘Van maart tot eind september ging vliegen niet, tenzij af en toe in een privéjet van een klant. Maar ik ben blijven doorwerken. Ik reed nog nooit zoveel met de auto. Naar klanten in Luxemburg of Frankrijk, soms tot drie keer per week naar Parijs. En gelukkig wonen veel Indiase diamantairs in Wilrijk, waar ik ook kon blijven langsgaan.’

Vindevogel pakte in volle crisis ook uit met een nieuwigheid, om zijn cliënteel in verre landen te bedienen. ‘Ik heb de voorbije maanden werk gemaakt van virtuele templates, zeg maar digitale stoffencollecties afgestemd op de voorkeuren van klanten’, zegt hij, terwijl hij er eentje toont op zijn smartphone. ‘Omdat ik veel vaste klanten heb, ken ik hun maten. Ik stuur hen de template door via WhatsApp. Zo konden zelfs klanten in Dubai hun bestelling doorgeven, ook omdat ze me ondertussen blind vertrouwen. De bestellingen liepen als vanouds binnen.’

Mancave

In Vindevogels branche is behalve vertrouwen ook snelheid een noodzaak. ‘Ik ben de klok rond beschikbaar. Politici en zakenlui hebben heel weinig tijd. Gemiddeld krijg ik een half uur, soms maar vijf minuten. We communiceren via WhatsApp. In het buitenland huur ik vaak een hotelsuite, waar ik mijn klanten zie. Voor ik vertrek, leg ik zo’n 20 procent van mijn afspraken vast. Zodra ik begin te appen naar andere contacten ter plekke, loopt mijn agenda snel vol.’

In Turkije is Vindevogel al jaren een graag geziene gast bij de top van het luxeconcern Dogus Group, dat 43.000 werknemers telt. ‘Sinds kort mag ik ook bedrijfsbestellingen doen voor de Turkse hotelketen Titanic Group, die 18 hotels heeft in Duitsland en Turkije. Die corporate bestellingen lopen almaar beter. In België lever ik de kleding van de verkoopteams van Cortès en BMW. En als iemand in West- Vlaanderen een Porsche koopt, krijgt hij er gratis een hemd van Butch Tailors bij.’

Het is geen geheim dat er een lange lijst met Belgische CEO’s in de WhatsApp- contacten van Vindevogel staat. Maar hij geeft geen namen. ‘Ze vertrouwen me omdat ik heel discreet ben. Maar ik kan wel zeggen dat velen van hen in de lijst van De Rijkste Belgen staan. Ik zie hen in de privésfeer, bij hen thuis of elders. ’s Zondags zit ik de hele dag in Knokke voor afspraken, tijdens de week ’s avonds laat onder meer in Sint-Martens-Latem. (lacht) Dan heb je al een goed beeld van het type ondernemer waarover het gaat.’

Dominique Vindevogel (56)

CEO van het kledingmerk Butch Tailors, dat hij in de jaren 90 overnam en winkels met een eigen mannencollectie heeft in Knokke, Nieuwpoort en Brussel.

Geeft kledingadvies aan topondernemers en politici, en reist de wereld rond als ‘flying tailor’ van prinsen en diamantairs.

Studeerde optometrie (zijn vader was oogchirurg) en verkocht als student kleren van Armani, Trussardi en Versace op zijn kot in Brussel.

Begon ooit zijn loopbaan als shampooverkoper bij Omega Pharma, dat werd opgericht door zijn oudere broer, de bekende ondernemer Yvan Vindevogel.

Klanten zakken ook af naar Vindevogels mancave in de tuin van zijn villa, naast het zwembad. ‘Deze hing ik klaar voor een klant die deze namiddag langskomt’, zegt hij, wijzend naar een rek op wielen met grijze en donkere maatpakken. Op een lange tafel ligt een stapel dikke staalboeken met stoffen, in een van de hoeken staat een zilveren trolley. ‘Op reis neem ik altijd zo’n 70 kilo stalen mee’, lacht Vindevogel. ‘Dat is nogal een bedoening. Maar omdat ik veel vlieg, kost me dat doorgaans niets extra.’

Vindevogel selecteert uit een leveranciersgamma van ‘duizenden stoffen’, maar ‘alleen de allerbeste’, zoals van Loro Piana en Zegna. ‘Elke klant heeft zijn voorkeuren. Alexander De Croo houdt van de hemdenstoffen van de Italiaanse leverancier Thomas Mason. Het katoen in ‘natural stretch’ is licht en geeft een beetje mee. Het geeft je dus nooit een opgeblazen gevoel, ideaal voor marathondagen als politicus. Hij koopt ook graag kasjmieren mantels van het Italiaanse Loro Piana, die wij volledig waterdicht maken en die een comfortabel gevoel geven tot bij -15 graden Celsius.’

Over omzet- en winstcijfers wil Vindevogel niets lossen. Over prijzen praat hij zelf nooit met klanten. ‘Mijn assistente stuurt hen pas na onze afspraak een offerte. De tarieven variëren sterk, naargelang de graad van afwerking en of het om handwerk gaat. De prijzen van een maatpak beginnen rond 1.200 euro, met een gemiddelde verkoopprijs van zo’n 1.800 euro.’