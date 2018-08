De nauwelijks haalbare reddingsscenario's voor Balta

Na de slechte halfjaarcijfers en een nieuwe winstwaarschuwing zinkt Balta almaar dieper in het moeras. Sectorspecialisten zien drie scenario’s om de grootste Europese tapijtproducent daaruit te trekken, maar die blijken nauwelijks haalbaar.

1. Weg met de ‘tapis-plain’

Het zwakke broertje van het West-Vlaamse Balta is de divisie kamerbreed tapijt (‘tapis-plain’) voor huishoudens. De Britten zijn daar traditioneel gretige afnemers van, maar zijn niet bereid de hogere prijzen - door de brexit en het zwakker pond - te betalen. Ook zijn sectorkenners het erover eens dat tapis-plain van zijn pluimen verliest. Daardoor had CEO Tom Debusschere, die maandag aan de deur werd gezet, al de fabriek in Oudenaarde gesloten.

Is het niet tijd om dat zieke broertje, goed voor 34 procent van de omzet en slechts 23 procent van de brutobedrijfswinst (ebitda), af te stoten, vroegen analisten zich dinsdag af. De opbrengst kan Balta gebruiken om de twee sterkere divisies te ondersteunen: tapijt(tegels) voor hotels en bedrijven, en de losse karpetten voor onder meer IKEA. Bestuursvoorzitter en CEO ad interim Cyrille Ragoucy reageerde dat ‘het bedrijf alle mogelijke verdere acties bekijkt’.

Als er al geïnteresseerden voor het kamerbreed tapijt zijn, komen de Amerikaanse vloerreus Mohawk en de grootste Britse tapijtproducent Victoria in het vizier.

Als er al geïnteresseerden voor het kamerbreed tapijt zijn, zouden dat industriële spelers zijn die nog geen fabriek ervoor in Europa hebben. De Amerikaanse vloerreus Mohawk komt dan in het vizier, maar die koopt dat type tapijt bij het West-Vlaamse Lano Carpets. Een andere speler die ooit genoemd werd, is de grootste Britse tapijtproducent Victoria. Maar die heeft de voorbije jaren al aardig wat overnames gedaan, waardoor hij krap bij kas zit.

2. Exit van Lone Star

Het meest drastische antwoord van Balta-hoofdaandeelhouder Lone Star op de malaise zou zijn: hit the money and run, wat zoveel betekent als een totale verkoop en een opsplitsing van de groep. Die piste heeft al op tafel gelegen net voor het investeringsfonds Douhghty Hanson Balta aan het Texaanse aasgierfonds Lone Star verkocht in 2015. De losse karpetten zouden naar Mohawk gaan, het kamerbreed tapijt naar Victoria.

Als de Texanen hun pakket van 56 procent van de aandelen kunnen verkopen tegen 5 euro per aandeel, lijden ze volgens specialisten net geen verlies op hun participatie. De koers van het in Brussel genoteerde Balta sloot woensdag op 4,94 euro.

Het mannetje van het fonds Lone Star in de raad van bestuur van Balta denkt dat nog te knippen valt in de kosten. Een sectorkenner

Maar zo’n scenario ligt niet in de aard van Lone Star. Het is groot geworden als opkoper van de assets van probleembanken en verlieslatende vastgoedfondsen, na de crisissen in de VS begin jaren 90 en in de nasleep van de financiële crisis van 2007. Zo kocht het onder meer Royal Park Investments, de bad bank van Fortis, en haalde daar een mooie meerwaarde op.

‘Michael Kolbeck, het mannetje van Lone Star in de raad van bestuur van Balta, zal nooit zomaar verkopen zonder winst’, zegt een insider die Balta goed kent. ‘Hij gaat ervan uit dat er nog wel wat te winnen valt door verder in de kosten te knippen. Hij zit zo hoog boven de werkelijkheid van de fabrieksvloer dat hij de echte noden van het bedrijf niet kent.’

3. Investeren in andere vloerbekleding

Vriend en vijand zijn het erover eens dat Balta de voorbije vijf jaar heeft nagelaten te investeren in andere types vloerbekleding, die het via dezelfde kanalen als zijn tapijt zou kunnen verkopen. Denk aan laminaat, keramische tegels, maar vooral vinyl, de hit van het moment.

Cynisch genoeg is diversificatie net de reden waarom Mohawk twee grote Amerikaanse doe-het-zelfketens, Home Depot en Lowe’s, vorig jaar heeft kunnen ontfutselen als klant van Balta. ‘Een aankoper van zo’n megaketen kan bij Mohawk grotere kortingen krijgen, als ze daar ook laminaat en vinyl afneemt. Dat heeft Balta de das omgedaan’, klinkt het.

63 procent Met een beurskoers 63 procent onder de intekenprijs in juni vorig jaar is de hoop om bij de belegger vers kapitaal op te halen ook vervlogen.

De Belgische groep heeft echter niet de middelen voor zware investeringen in de ontwikkeling van vinylproducten of nieuwe productielijnen. Met een beurskoers 63 procent onder de intekenprijs in juni vorig jaar is de hoop om bij de belegger vers kapitaal op te halen ook vervlogen. De banken zouden met argusogen kijken naar de oplopende schuldgraad, die door de daling van de brutobedrijfswinst weer op het (hoge) niveau ligt van voor de beursgang, 3,9 keer de ebitda.