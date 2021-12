Demir laat onvergunde lozingen door Utexbel stopzetten

De textielgroep Utexbel moet stoppen onvergund afvalwater in de Molenbeek in Ronse te lozen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verwerpt een beroepsprocedure die het bedrijf had aangespannen.

Demir verwerpt de beroepsprocedure die het textielgroep Utexbel had aangespannen tegen een beslissing van de Omgevingsinspectie. Daardoor moet het bedrijf stoppen met de onvergunde lozingen van afvalwater in de Molenbeek.

Een productievestiging in Ronse moet door de beslissing haar draadververij sluiten. Dat betekent dat 15 rechtstreeks betrokken personeelsleden elders tewerkgesteld zullen worden, verduidelijkt de directie dinsdag. In totaal zijn zowat 70 mensen bij die activiteit betrokken. Utexbel stelt in totaal zowat 950 mensen te werk, voornamelijk in Oost- en West-Vlaanderen.

Geen verlenging

Tot 2018 was de textielproducent vergund voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater, maar de Oost-Vlaamse deputatie besliste op 15 maart van dat jaar de vergunning niet te verlengen. Het bedrijf mocht wel afvalwater lozen in een riolering die naar een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin leidt.

Het wordt hoog tijd dat Utexbel de 21ste eeuw betreedt en maatschappelijk verantwoord onderneemt door zich aan de regels te houden. Zuhal Demir Vlaams minister van Omgeving

Utexbel loost in zijn draadververij in Ronse dus al enkele jaren onvergund stoffen in het oppervlaktewater van de Molenbeek. Op 20 oktober greep de Omgevingsinspectie in door een bestuurlijke maatregel op te leggen. De lozingen moesten uiterlijk op 15 december stoppen, maar Utexbel ging in beroep bij Demir.

De minister laat nu weten dat ze die beroepsprocedure afblokt. 'De onvergunde lozingen moeten morgen stoppen', zegt ze. 'Het wordt hoog tijd dat Utexbel de 21ste eeuw betreedt en maatschappelijk verantwoord onderneemt door zich aan de regels te houden.'