Derde generatie neemt het roer over bij Beaulieu

Caroline De Clerck (35) studeerde handelswetenschappen en is sinds 2010 actief bij de Ideal Group, een onderdeel van Beaulieu waar ze verschillende functies opnam. Zo werkte ze enkele jaren in Duitsland bij de divisie automotive van het bedrijf. In 2018 werd Caroline De Clerck bestuurder bij Ideal Group.

Francis De Clerck (62), die altijd al liever uit de spotlights bleef, had zich vorig jaar al teruggetrokken uit de operationele activiteiten van het bedrijf. Hij werd als CEO opgevolgd door zijn schoonbroer Stephan Colle, de echtgenoot van Ann De Clerck. Colle heeft naast zijn aandeel in Beaulieu ook het textielbedrijf Belgotex in handen, waartoe ook het tapijtbedrijf Associated Weavers behoort.