Dinsdag D-Day voor Nyobe (ex-Beaulieu Nylon)

Het bedrijf Nyobe weet volgende week dinsdag of het kan worden gered via een gerechtelijke reorganisatie.

Nyobe, het vroegere Beaulieu Nylon, uit Kruishoutem is een gewezen onderdeel van het Beaulieu-textielimperium van wijlen Roger De Clerck. Het bedrijf, dat ruim 120 mensen in dienst heeft, is nu in handen van Stefaan Colle, een schoonzoon van De Clerck, en zijn vrouw Ann De Clerck. Het is een onderdeel van de groep Belgotex International waartoe ook het vroegere beursgenoteerde Associated Weavers behoort.