'Dokter Oksel' ontwikkelt geurwerende bodysuit

Microbioloog Chris Callewaert, die zichzelf 'Dokter Oksel' noemt, lanceert samen met de ontwerpster Rosie Broadhead een bodysuit met ingeweven gezonde bacteriën die lijfgeurtjes tegengaan.

De innovatie van de Universiteit Gent hoopt een oplossing te bieden tegen hardnekkige zweetgeurtjes in kleding. Het idee is om probiotische bacteriën - goede bacteriën, zeg maar - in de stof van het kledingstuk te verwerken. Zo komen ze in contact met de huid, wat de geurhinder bij zweten vermindert.

Zulke probiotische bacteriën zijn natuurlijk op onze huid aanwezig en domineren doorgaans de 'slechte' bacteriën, maar dat proces wordt vaak ontwricht door de toxische chemicaliën die in kleding aanwezig zijn.

Tweede huid

Het eerste product heet Skin II of 'tweede huid', een grijze bodysuit met lange mouwen waarbij de probiotische bacteriën op de meest zweetgevoelige plaatsen, zoals de oksels, in het textiel verwerkt werden.

'We hebben er langer dan een jaar aan gewerkt', zegt Chris Callewaert, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent. 'Ik nam de klinische studies op mij en stabiliseerde onder meer de gebruikte bacteriën. Rosie Broadhead, een textielstofexperte uit Londen die ook aan de Universiteit Gent aan de slag gaat, maakt de ontwerpen. Uit onze testen met proefpersonen bleek dat de dragers beter ruiken en dat de kleding goed aanvoelt.'

Schermvullende weergave Chris Callewaert, bijgenaamd Dokter Oksel. ©Dr. Ampit

Callewaert is niet aan zijn proefstuk toe. Hij staat al enkele jaren bekend als 'Dokter Oksel' of 'Dr Armpit', door zijn onderzoek naar okselgeurtjes en hardnekkige zweetvlekken op kleding. In 2014 onderzocht hij het effect van deodorant.

Huidirritatie

De ingeweven gezonde bacteriën hebben volgens de bedenkers niet alleen gunstige geureffecten. De huidcellen worden vernieuwd en het immuunsysteem van de huid wordt sterker. Dat maakt de technologie, die gepatenteerd wordt, ook interessant voor mensen die last hebben van huidirritaties door kleding.

'Mensen worden zich meer en meer bewust van wat ze eten en welke cosmetica ze gebruiken. Een groter bewustzijn van de chemische stoffen in onze kleding ligt in het verlengde daarvan', vindt Broadhead.

Droogtrommel

Bacteriën zijn levende organismen. Een cruciale vraag was of ze wel een wasbeurt zouden overleven. 'Dat is natuurlijk een noodzakelijke voorwaarde om tot een commercieel product te komen', zegt Callewaert. 'Het was voor ons een aangename verrassing dat de bacteriën probleemloos zowel de wasmachine op 30 graden als de droogtrommel op minstens 60 graden overleefden. Vooral de droogtrommel was een verrassing.'

Tegelijk zullen de dragers de bodysuit wellicht relatief weinig wassen, precies omdat de geurhinder minder is. Dat biedt perspectieven om de innovatie ook als duurzaam product in de markt te zetten.

Bergbeklimmers

Geïnteresseerde consumenten moeten wel nog geduld oefenen. Het duurt wellicht nog een jaar voor de Skin II in de winkels ligt, schat Callewaert. Skin II is vooralsnog alleen op gespecialiseerde designbeurzen te zien.