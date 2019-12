Dolce en Gabbana willen merk aan familie Dolce laten

Modeontwerpers Domenico Dolce en Stefano Gabbana, die niet wilden dat hun merk Dolce&Gabbana (D&G) voortgezet zou worden na hun vertrek, zijn van idee veranderd en willen nu dat de familie Dolce de controle krijgt.

'We zouden onze jobs aan de familie willen geven', zei Stefano Gabbana, die D&G in 1985 oprichtte met Domenico Dolce, aan Vogue Business.

Deze herfst zijn leden van de familie Dolce samengekomen om te praten over de toekomst van de onderneming. Dit is een ommekeer, nadat in april 2018 Stefano Gabbana duidelijk elke voortzetting van het bedrijf uitgesloten had na hun dood. 'Eens we dood zijn, zijn we dood. Ik wil niet dat een Japanse modeontwerper Dolce & Gabbana begint te ontwerpen', zei hij aan de krant Il Corriere della Sera.

De familie Dolce is al nauw betrokken bij de onderneming. De ouders van Domenico verlieten Sicilië om zich in Milaan te vestigen en het duo te helpen bij de lancering van het merk. De broer van Domenico Dolce, Alfonso, is de algemeen directeur van D&G, terwijl zijn zus Dora gelast is met onderzoek en ontwikkeling voor prêt-à-porter. Verder werken ook nog neven en nichten in de onderneming.

Domenico Dolce (61) en Stefano Gabbana (57) bezitten elk 40 procent van D&G, de rest is in handen van de familie Dolce, via Alfonso en Dora. De bedoeling is alleszins om de onderneming over te dragen aan de familie en in geen geval te verkopen. Het bedrijf is 'als ons kind'. 'Als je een moeder bent, kan je je kind niet verkopen', aldus Gabbana.