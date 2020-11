Dr. Martens zet stap naar Londense beurs

Het iconische Britse schoenenmerk Dr. Martens trekt naar de beurs. Het investeringsfonds Permira, al zes jaar de hoofdaandeelhouder, heeft de zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley de opdracht gegeven de operatie tot een goed einde te brengen.

Permira kocht Dr. Martens in 2014 van de Britse familie Griggs, die het merk sinds de jaren 60 in portefeuille had. Het investeringsfonds legde een stevige 300 miljoen pond (nu 334 miljoen euro) op tafel. De omvang van de beursgang is voorlopig onbekend, schrijft Sky News, dat het nieuws van de beursgang naar buiten bracht.

In het boekjaar 2019-2020 (tot eind maart) groeide de omzet van Dr. Martens met bijna de helft (+48%) naar 672,2 miljoen pond. De onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) verdubbelde bijna tot 164,4 miljoen pond. Recentere cijfers, die het effect van de coronacrisis weerspiegelen, zijn nog niet beschikbaar. Dr. Martens moest in het voorjaar, net zoals al zijn concurrenten, wekenlang zijn winkels sluiten. Het Britse bedrijf heeft meer dan 100 winkels in 63 landen. Het verkoopt zijn schoenen ook via het internet.

Metalen tip

De legendarische schoenen, onder meer bekend van hun modellen met een metalen tip, werden in de jaren 70 vooral gedragen door skinheads en rockgroepen als The Clash of The Who. Gaandeweg werden ze een modeartikel.

Het is niet zo bekend, maar de oorsprong van de schoen ligt in Duitsland, waar dr. Klaus Maertens de rubberoverschotten van de Luftwaffe verwerkte tot schoenen.