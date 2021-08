Dries Van Noten: 'In elke crisis vallen mensen op mijn collecties terug'

Natuurlijk had corona impact op de mode. En natuurlijk veranderde zijn leven. Maar het werk van modeontwerper Dries Van Noten ging door. ‘In elke crisis vallen mensen op onze collectie terug.’

Twee ingelijste foto’s van koning Boudewijn en koningin Fabiola - zwart-wit nog, ze hingen ooit in alle klaslokalen van het land - sieren de ontvangstruimte van Magazijn Godfried. Met de lift gaan we vijf verdiepingen omhoog, misschien zes. Snel stijgend verlies je het besef van ruimte. Boven schuift Dries Van Noten (63) het grote raam naar het terras open. Maar het regent. We zetten de tafel net aan de rand.

Van waar we zitten, zien we het MAS, bootjes, daken, de horizon van de wereld, maar twee uur lang zullen we niet kijken. Het leven gebeurt binnen. Dit gesprek, kleren aan rekken, een fotografe die modellen op een stoel vastlegt, de hond Scott die het gesprek komt bijwonen. Het aperitief van de airedaleterriër is een bak water. Ook Van Noten drinkt water, met een gembersmaakje. Van een gesprek tien jaar geleden wisten we dat nog: op de middag geen alcohol. Omdat na de middag nog moet worden gewerkt.

Profiel Dries Van Noten (63) studeerde mode aan de Antwerpse Koninklijke Acade- mie voor Schone Kunsten en begon in 1985 een herenlijn. Een jaar later werd hij een van de Zes van Antwerpen, nog een jaar later begon hij ook een damescollectie. Hij opende een eerste winkel in Antwerpen, maar verhuisde al snel naar het Modepaleis. Vandaag heeft hij winkels in onder meer Parijs, Milaan, Hongkong, Sjanghai en Los Angeles. In 2015 werd hij in Frankrijk onderscheiden als Officier in de Orde van Kunsten en Letteren, in 2017 kreeg hij de titel van baron. Met zijn partner Patrick en zijn hond Scott woont hij in het Hof van Ringen, een kasteel in Lier.

Dat is niet veranderd. Alleen de wereld is het. In 2011 was van een virus geen sprake, in 2021 leven we er nog mee. Eerlijk? Hij had dat vorige zomer niet verwacht. ‘Wie wel?’ zegt hij. ‘Alleen zwartkijkers. Ik probeer wel te dromen en te hopen. Weliswaar met een gezonde dosis realisme, maar mode is hopen en dromen. Mijn moeder vertelde vorige zomer over de Tweede Wereldoorlog en hoe ze dachten dat die maar kort zou duren. Nu is alles nog niet open en ik vind het moeilijker dan vorig jaar. Omdat ik hoopte dat dit de zomer van de vrijheid zou zijn.’

Vorig jaar, op 12 maart, postte u op Instagram een filmpje waarop u samen met Christian Lacroix over jullie samenwerking praat. U zei: ‘I hope to bring fun, the joy of dressing up, playing with fashion.’ De wereld was net in lockdown. Wanneer had u de ernst van corona door?

Dries Van Noten: ‘Het filmpje over de damescollectie 2020 was in het najaar van 2019 gemaakt toen van corona nog geen sprake was. Voor de winter nadien hadden we een donkere collectie die eind februari 2020 in Parijs gepresenteerd werd. Net voor die show was de damescollectie in Milaan en daar werd onze ploeg voor het eerst geconfronteerd met de pandemie. Dus net voor het defilé in Parijs gingen we met Etienne Russo, onze showproducer, samenzitten. Toen werd beslist: iedereen die in Milaan was geweest, moest een mondmasker dragen. We waren het eerste defilé waarbij de security aan de ingang mondmaskers en handgel uitdeelde. In combinatie met die donkere collectie hing er een rare sfeer. Tim Blanks (van de modesite The Business of Fashion, red.) schreef nadien: ‘It was dancing on the lip of the volcano.’ Twee dagen na het defilé keerden we naar Antwerpen terug en ging onze firma in lockdown. Veel vroeger dan iedereen.’

Zo begon het Zoom-tijdperk.

Van Noten: ‘We moesten dat leren en we moesten nadenken hoe je een collectie kan maken. Creatief werken betekent persoonlijk contact. Elkaars lichaamstaal voelen. Maar het had geen zin moedeloos te worden en te klagen over fabrikanten in Italië die gesloten waren of borduursels die in India niet konden worden gemaakt. In mode zijn we verwend. We kunnen alles, met een knip van de vinger komt er stof uit Italië. Twee mensen reizen constant op en af naar India. In die zin was het misschien gezond dat er plots beperkingen waren. Zo gingen we nadenken: wat is echt belangrijk?’

U moest creatief zijn in het creatief zijn.

Van Noten: ‘Al voor corona voelde je dat het met de mode de verkeerde kant opging en dat het zo niet meer verder kon. Grote groepen deden meer en meer shows over de hele wereld. Ze lieten journalisten overal rondvliegen voor een show van twintig minuten. Daarom is dit interessant. Maar natuurlijk mis ik het vergaderen zonder mondmasker. Als je met twaalf creatieve mensen rond een tafel zit, is een mondhoek naar boven of naar beneden al een signaal. Met een masker is dat anders. Ironie kan niet. Wat je ironisch zegt met een mondmasker op, wordt een fact. Ik heb altijd de blauwe gedragen en heb er geen ontworpen. Omdat ik ze lelijk vind en tijdelijk. Dat wil ik niet verfraaien.’

Wat miste u nog en vooral: wat kon helemaal niet?

Van Noten: ‘Schoenen ontwerpen via Zoom is niet eenvoudig. Een schoen moet je kunnen passen en ronddraaien. We hebben een winkel in Los Angeles ingericht, een beslissing die we namen toen ik hier thuiszat. Goed doorgepraat met Puig (het Spaanse huis waar Dries Van Noten sinds 2018 onderdak heeft, red.), zij steunden het idee. Die winkel is ingericht via Zoom en Facetime. Een goede vriend in L.A. ging erheen, we facetimeden, ik gaf door wat ik wilde zien: ‘Zet drie stappen terug, draai om...’ De hele verbouwing volgde ik zo op, tot en met het kiezen van planten in een plantencentrum. Met twee gingen ze erheen en iemand moest naast een plant staan, zodat ik de schaal kon inschatten.’

Ben u er intussen zelf geweest?

Van Noten: (grijnst) ‘Nee, ook niet in die in Sjanghai. Dat is wel meer een standaardwinkel, maar die in L.A. is echt mijn kindje. Daar heb ik mijn ziel ingelegd. (glimlacht) Misschien zelfs mijn frustraties op uitgewerkt.’

Met succes?

Van Noten: ‘Met veel succes en ik had daar ook vertrouwen in. In mijn lange carrière heb ik altijd gezien dat mensen in crisissituaties op onze collecties terugvallen. Ook 9/11 hebben we zeer goed doorstaan. Mensen kopen, als alles goed gaat, veel meer fancy, meer logo’s. In moeilijke tijden kopen ze graag investment pieces, stukken die lang blijven.’

U schreef in mei vorig jaar een open brief over de toekomst van de mode na corona. Waarom was corona daar het moment voor?

Van Noten: ‘Ik werd al veel geconsulteerd door jonge ontwerpers, maar bij het begin van corona kwamen ook gevestigde namen vragen: hoe pakken jullie dit aan? Grootwarenhuizen, mensen als Pete Nordstrom (van de gelijknamige Amerikaanse keten van luxe warenhuizen, red.) en Andrew Keith van Lane Crawford and Joyce in Hongkong. China was erg getroffen, maar was ook voor ons interessant, want daar waren de winkels al open. Dus vroegen wij: hoe passen klanten hun kleren? Uiteindelijk bracht ik die mensen samen in een Zoom-groep. Daarin zat een doorsnede van de modewereld. Pete en Andrew, Sebastian Manes van Selfridges, Elizabeth von der Goltz van Net-a-Porter en Michael Kliger van Mytheresa, naast jonge ontwerpers. Elke donderdagnamiddag om 15 uur, laat in Hongkong en vroeg in New York, praatten we. Dat deed veel deugd, het was een bevrijding. Van daaruit ontstond die brief.’

Had die ook effect, vindt u nu?

Van Noten: ‘Veranderen, midden in een crisis waarin jonge ontwerpers heel fragiel zijn, houdt veel risico’s in. Maar mensen die het zich kunnen permitteren, hebben al stappen gezet. Je ziet dat de uitverkoop van de high fashion al duidelijk verlaat is. (glimlacht) Dat moest ook wel, want alles zat vast en dus waren de leveringen later. Anders konden de kleren bijna recht in de uitverkoop. Er is een mentaliteitswijziging, maar het zal tijd nodig hebben.’

Schermvullende weergave ©Karoly Effenberger

Hij was ooit zelf zo’n jonge ontwerper. Iedereen kent het verhaal van de Zes van Antwerpen. Een verhaal van 35 jaar oud, de Zes - naast Dries Van Noten waren dat Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Walter Van Beirendonck, Marina Yee en Dirk Van Saene - gingen hun eigen weg. En toch blijft de term opduiken. In de week voor dit interview nog twee keer. Een keer in Knack en een keer in Le Soir. Hij vindt het zelf opvallend.

‘We waren nochtans niet de eersten, maar we dachten: als ze in Parijs Yamamoto kunnen uitspreken, waarom dan niet Walter Van Beirendonck en Dries Van Noten? We organiseerden ons goed en gingen als groep acteren. Ondanks onze grote verschillen. Maar alles is ook een samenloop van omstandigheden. Naar onze groepsshow in Antwerpen, een stad die niemand echt kende maar die wel interessant was, kwamen de nu helaas overleden Amy Spindler en Alex Lobrano, van wat toen nog DNR en nu Women’s Wear Daily is. Zij zetten ons op de cover van hun blad. Was dat niet gebeurd, dan was het misschien anders gelopen. Je mag nog zo goed zijn, ook toeval speelt een rol.’

Wanneer voelde u zelf de vonk voor mode?

Van Noten: ‘Toen ik twaalf was, begon mijn vader een winkel in Essen. We woonden in Antwerpen, maar verhuisden naar ons buitenverblijf. Ik was de jongste thuis, mijn broer en twee zussen zaten al op de universiteit. ’s Avonds na school ging ik liever naar de winkel in plaats van alleen thuis te zitten. Ik deed er mijn huiswerk en liep rond. Tijdens de vakanties ging ik mee op aankoopreis naar Parijs en Firenze. Dat vond ik magisch. Mijn eerste show zag ik toen ik 13 was. Dat was in Brussel. Wie het was, weet ik niet meer, maar wel wat ik voelde: wat is dit?’

Maar een winkel verhuizen van Antwerpen naar Essen...

Van Noten: ‘Hij had een marktonderzoek gedaan. Meer en meer mensen hadden een eigen wagen, maar ze hadden in het weekend geen doel om naartoe te rijden. (schatert) Een winkel buiten de stad in een tijd zonder shoppingmalls, dat was het. Met een nieuw concept: er was een winkel voor mannen, een voor vrouwen, een voor kinderen en een boetiek. Je kon er een cognac drinken en wij gingen rond met sigaren en koffie. De winkel heette Nutson, naar ‘zoon Van Noten’, hij had bij zijn vader gewerkt die tussen de twee wereldoorlogen zelf een herenkledingzaak was begonnen. ’t Meuleken heette die, recht tegenover waar ik in het Modepaleis zit.’

Inspiratie door reizen is eigenlijk een verhaaltje. Meer nog: als je reist, word je te veel beïnvloed. Dries Van Noten Modeontwerper

Van Noten is jong in dit stukje van zijn verhaal. Hij vertelt over het Onze-Lieve-Vrouwecollege, bij de jezuïeten, waar hij zat. ‘Alle creativiteit werd er genekt. Ze braken je persoon af om je dan weer op te bouwen. Toen ik 16 was, verzochten ze me vriendelijk de school te verlaten.’ Dan volgden twee jaar op Sint-Lodewijk. ‘Daar bloeide ik open. Ik las veel, boeken van mijn broers en zussen, ‘Turks Fruit’ en zo. En met de leraar Nederlands kon je over die boeken praten. Dat was een revelatie.’

Leest u nog?

Van Noten: ‘Te weinig, maar ik koop nog altijd veel boeken. Met het idee: dat komt er nog wel van. ‘Leopold II’ van Johan Op De Beeck en ‘De Bourgondiërs’ van Bart Van Loo: ik héb ze! ‘A la recherche du temps perdu’ van Proust heb ik zelfs drie keer, in drie verschillende vertalingen. Maar nog nooit gelezen. U wel?’

Nee, maar dat komt er ooit van. Misschien na het pensioen, al kan ik me niet voorstellen dat u daaraan denkt.

Van Noten: ‘O, toch wel. Dat is de reden waarom ik de stap naar Puig zette. Ik voelde me verantwoordelijk voor de mensen die mijn bedrijf mee groot hebben gemaakt, het gaf me stress. Hier zit genoeg bagage in mensen die, als ik niet meer voort kan, het verhaal kunnen verder vertellen. Het huis Dries Van Noten zal er ook zijn als ik er niet meer ben. Het feit dat ik dat kan zeggen, geeft me dan weer veel energie om verder te doen.’

Maar ik bedoelde: stel dat iemand u, zoals aan Michel Wuyts, zegt dat u móét stoppen...

Van Noten: ‘Dat zou verschrikkelijk pijn doen en het is ook zo onnodig. Leeftijd is relatief. Als ik met mijn creatief team praat, vind ik vaak dat ik de jongste ben. Heb je op je 65ste niets meer te vertellen? Over 15 jaar kan je wel nog president van de Verenigde Staten worden of paus. Toen de coronacrisis uitbrak, net na die Lacroix-collectie, dacht ik wel: moet dat nu gebeuren? Niet dat ik me fin de carrière voel, maar jezelf en je manier van werken heruitvinden als je 62 bent, is toch raar.’

Hoe gaat dat zo’n collectie met Christian Lacroix maken? Belde u hem gewoon op?

Van Noten: ‘Ik had zijn mailadres gekregen en ik schreef hem. Ik wilde een collectie maken die uitbundig was en over the top ging. Exces! We deden research en op het moodboard verschenen foto’s van Lacroix. Kleren met 30 meter stof en 50 meter lint. Totaal onpraktisch, onrealistisch, misschien ook niet zo duurzaam, maar wel fantastisch. Dus dacht ik: in plaats van iets Lacroix-achtigs te maken, waarom niet eens met hem praten in Parijs?’

En hij wilde.

Van Noten: ‘Het was absurd. De afspraak was een dag nadat de gilets jaunes de Champs- Élysées kort en klein hadden geslagen. We hadden bij Puig afgesproken, dat daar zit. Ook de vitrine was kapot geslagen, we liepen tussen een slagveld van uitgebrande auto’s. In die omstandigheden ga je binnen om met iemand als Lacroix over schoonheid, waanzin en excessen te praten. Dat was confronterend, maar het maakte nog duidelijker dat we dit moesten doen. Als die lelijkheid kan gebeuren, moeten we laten zien dat schoonheid belangrijk is.’

Is zo’n samenwerking voor herhaling vatbaar?

Van Noten: (schudt het hoofd) ‘Het was eenmalig en dat is het mooie. Ik heb veel geleerd. Bijvoorbeeld dat je niet altijd te rationeel naar alles moet kijken. Als we bezig zijn, vraag ik mijn patroonmakers me te verwittigen als we te veel stof gebruiken. Acht meter is al onwaarschijnlijk veel. Maar plots spraken we over 30 meter en Lacroix zei nog: ‘Isn’t it a little bit poor in the back?’ En hopla!’

‘Ik ben een defilémens en dat defilé was een van de hoogtepunten van mijn carrière. Jammer genoeg is die collectie nooit tot leven kunnen komen, want daar heb je winkels voor nodig. Door de pandemie stond alles overal in de wereld geblokkeerd bij de douane. Eigenlijk heeft het nooit het daglicht gezien.’

Hoe hard miste u het reizen? Al was het maar ter inspiratie.

Van Noten: ‘Inspiratie door reizen is eigenlijk een verhaaltje. Je moet niet naar Marokko om een Marokkaans geïnspireerde collectie te maken. Op je laptop vind je alles wat je wil. Meer zelfs: als je reist, word je te veel beïnvloed. Ik mis wel het reizen naar Parijs en Londen voor tentoonstellingen, dingen die je als mens rijker maken.’

U zei in eerdere interviews dat u niemand heeft moeten ontslaan en dat er ook geen technische werkloosheid was. Geldt dat ook voor de fabrieken in India?

Van Noten: ‘Absoluut, ze zijn er altijd blijven werken. De mensen hebben dat mee beslist. De fabrikant waarmee we al sinds 1988 werken, had een nieuw systeem. Tot dan had hij niet één grote fabriek in Kolkata (de officiële naam van Calcutta, red.), hij werkte met villages rond de stad waar in verschillende huizen werd gewerkt. Maar nu had hij net een nieuwe fabriek gebouwd en met tachtig werknemers verbleven ze daar drie weken. Ze sliepen er. Drie keer per dag werd eten aan de deur gezet, er was geen contact met de buitenwereld, het was een bubbel op zich. En na drie weken kwam een nieuwe ploeg, met quarantaine en zo.’

Wordt Dries Van Noten in India gedragen?

Van Noten: ‘Zeker. We hebben een verkooppunt in Mumbai.’

Wat zegt het over de mens dat smaken van Sjanghai tot New York en van Antwerpen tot Mumbai dezelfde zijn?

Van Noten: ‘De mens verschilt en de mens verschilt niet. Dat is het mooie aan kleren. Kleding is materiaal waarmee je zelf kan vertellen wat je wil. Ik denk niet dat mensen die hetzelfde kledingstuk dragen er ook hetzelfde uitzien. Ik zag toevallig dat Rihanna en Jodie Foster eenzelfde stuk van mij droegen. Ze zagen er helemaal anders uit en dat vind ik goed. Ik denk dat je meer ziet hoe verschillend mensen zijn als ze dezelfde stukken dragen.’

Los van de bekende mensen: kent u de mensen die Dries Van Noten dragen?

Van Noten: (knikt) ‘Ik sta niet zo ver buiten de wereld dat ik er geen contact mee heb. Ik vind het altijd prachtig op straat jonge mensen te zien met stukken van ons. Omdat je weet welke investering dat soms is. Heel touching vond ik toen mijn boek ‘1-100’ verscheen en er een booksigning was. Toen zag ik wat kleren voor mensen kunnen betekenen. Er kwam een familie, vader, moeder en drie kinderen, volledig in de collectie. Ze hadden een foto uit de jaren negentig bij, toen ik nog een kindercollectie had. Die kinderen waren toen al klant en nu stonden ze daar alle vijf als volwassenen. Een man vertelde dat zijn trouwkostuum van mij was en ik moest zijn trouwfoto tekenen. Er kwam iemand die een week eerder haar moeder had begraven. Ze zei: ‘Haar mooiste kleed was er een van jou. Op haar sterfbed hebben we haar daarin gelegd.’

U zei me ooit dat zelfs uw ouders, aanvankelijk kritisch toen u uw eigen pad ging, later kleren van Dries Van Noten gingen dragen.

Van Noten: ‘Mijn vader is drie jaar geleden overleden, maar het klopt. Onze relatie was altijd wel moeilijk, maar op het einde - toen hij nog niet dement was - hebben we nog enkele goede gesprekken gehad. Hij heeft het me altijd kwalijk genomen dat ik zijn kledingzaak niet heb voortgezet. Maar thuis in Lier en wandelend door mijn tuin, zei hij: ‘Ik denk dat je de juiste beslissing hebt genomen.’ De tuin was voor hem de metafoor.’

We lopen nog even rond. Van Noten toont kleren van een nieuwe collectie met prints, maar verder is dit geheim. In september gaat de wereld ze zien. Alweer niet met een show, maar op foto en in film. Zoals in het voorjaar toen hij met modellen en dansers een film maakte in deSingel. Terug thuis mailt Tatum Amadò, zijn assistente, een foto van het wapenschild dat Dries Van Noten liet maken toen hij in 2017 baron werd. Er staat een achthoekige spiegel op en pauwenveren. Symbool voor fierheid en ijdelheid. Voor de mode en de mens Van Noten. En zijn spreuk is leesbaar: ‘Per tempora ad futurum.’ ‘Je hebt maar beperkte plaats voor zo’n spreuk en het moet in het Latijn’, had hij gezegd. ‘Maar wat ik wilde zeggen zit erin: met respect voor het verleden kijk ik naar de toekomst.’