Duurdere grondstoffen en hogere arbeidskosten doen jaarwinst Sioen fors krimpen

De omzet van Sioen bleef in 2019 ter plaatse trappelen, en de winst viel stevig terug. De lagere verkoop van dekzeilen voor vrachtwagens, hogere grondstofprijzen en de stijging van arbeidskosten voor het maken van beschermkledij zijn de boosdoeners.

Vooral de terugval in de transportsector speelde Sioen Industries parten het voorbije jaar. De specialist in technisch textiel maakt voor de sector dekzeilen voor vrachtwagens. 'In de eindejaarsperiode hebben veel producenten van opleggers stilgelegen door de economische terugval', zegt financieel directeur Geert Asselman. 'Sommige bedrijven hebben het aantal ploegen teruggebracht van drie naar twee. Bij Volvo Trucks zien we dat het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen is teruggevallen, onder meer door de sputterende Duitse economie.'

Als het coronavirus geen wereldwijde proporties aanneemt, zie ik geen problemen. Geert Asselman Financieel directeur Sioen Industries

Gevolg: de omzet van de divisie coatings (van onder meer dekzeilen), goed voor 311 miljoen euro van de 510 miljoen euro omzet, daalde met 2 procent. Sioen werkt er hard aan om die afhankelijkheid van het cyclische transportsector te dempen, zegt financieel directeur Geert Asselman. 'Voor het eerst is onze divisie beschermende kledij goed voor 30 procent van onze omzet.' Doordat die afdeling met bijna 8 procent stijgt, groeit de omzet toch licht (+0,7%). 'We zetten hier vol op in. Jaarlijks investeren we 35 miljoen euro, los van onze overnames. Een groot deel gaat naar de verdere specialisatie van onze beschermkledij.'

Kogelvrije vesten

De keerzijde van die divisie is dat ze gedomineerd wordt door de verkoop uit aanbestedingen. Brandweer- en politiekorpsen kopen bij Sioen hittebestendige pakken, kogelvrije vesten en duikpakken, vaak met specifieke eigenschappen. Daarvoor worden tenders uitgeschreven waarop de concurrentie meebiedt, met een (transparante) prijzenslag tot gevolg. 'In die beschermende kledij kruipt relatief veel handenarbeid in vergelijking met de pakken uit ons standaardgamma.' Onder meer door die hogere arbeidskosten viel de brutowinst (ebit) met 17 procent terug.

In de eerst jaarhelft stond de winst ook onder druk door de hogere grondstofprijzen. '60 procent van onze omzet bestaat uit grondstofkosten.' Maar die werden in de tweede jaarhelft goedkoper, zodat die kosten over het hele jaar iets lager lagen.'

Op stoom

Opvallend is dat de vele overnames van de voorbije twee, drie jaar niet veel organische groei opleveren. 'We zijn geen grote multinational die na een overname de organogrammen van de twee bedrijven op elkaar legt, zoekend naar wat kan worden geschrapt. We investeren zwaar bij onze overgenomen bedrijven. Voor het drie jaar geleden overgenomen Manifattura Fontana in Italië hebben we een nieuwe fabriek voor de productie van geotextiel gebouwd. Die werpt dit jaar zijn vruchten af. Door de overname van James Dewhurst in 2017 konden we ons portfolio van verstevigingsweefsels vervolledigen. Die investeringen komen dit jaar op stoom.'

Uiteindelijk ging ook de nettowinst 18 procent lager, naar een winst per aandeel van 1,39 euro. Daarvan keert het 0,65 uit als brutodividend.

Corona