'Edgy' topdesigner Raf Simons moet Prada verjongen

Het Italiaanse modehuis Prada trekt de Limburger Raf Simons aan als co-creatief directeur. Hij moet het merk verjongen en opnieuw harder laten groeien.

Raf Simons (52) begint op 2 april als creatief directeur bij het Italiaanse bedrijf. Hij deelt die job met modeontwerpster Miuccia Prada. Zij is de kleindochter van Mario Prada, die de firma Fratelli Prada in 1913 stichtte.

Miuccia Prada is ook co-CEO en mede-eigenares van Prada. Zij en Simons zullen gelijke verantwoordelijkheden dragen in de creatieve output en in het nemen van beslissingen. De 70-jarige Prada beklemtoont dat de komst van Simons geen signaal is dat ze binnenkort stopt. 'Dit is geen opvolging. Dit is een manier om onze creativiteit te boosten.'

Milaan

De eerste Prada-collectie ontworpen door beide designers komt op de show van damesmode voor de lente en zomer van 2021. Die collectie wordt in september 2020 in Milaan voorgesteld.

Al enkele jaren staat Prada onder druk. Het merk had te lijden onder enkele pr-mislukkingen. Het bedrijf werd beschuldigd van racisme. In de toenmalige collectie zaten enkele accessoires die leken op een blackface.

Ook financieel waren de afgelopen jaren moeilijk. In 2017 daalde de omzet 2 procent. Vanaf 2018 was er weer groei en ook de eerste helft van 2019 was er beterschap, maar nieuwe donderwolken pakken samen. Het oprukkende coronavirus is een grote bedreiging voor luxemerken zoals Prada, die waanzinnig populair zijn bij Chinese consumenten. Nog altijd is het aandeel een derde minder waard dan twee jaar geleden. De aanstelling van Simons moet ook een symbolische start van een nieuw begin zijn.

Limburg

Simons, zoon van een militair op Kleine Brogel en een poetsvrouw, groeide op in Neerpelt. Als student liep hij stage bij Walter Van Beirendonck, een van de Antwerpse Zes. Toen die hem meenam naar een defilé in Parijs sloeg de vonk over. Na enkele jaren bij Dior werkte hij van 2016 tot december 2018 als chief creative officer bij Calvin Klein.

In die functie probeerde de Vlaamse ontwerper daar uit te pakken met meer gedurfde en conceptuele creaties. Zijn werk is vaak edgy en undergroundachtig. Tijdens zijn passage bij Dior slaagde hij erin het merk te verjongen. Bij Calvin Klein boekte hij geen succes, want de verkoop volgde niet, waarna Calvin Klein afscheid nam van de Limburger.