‘Een prinses als ambassadrice? Mooier kan niet'

Eén foto van prinses Elisabeth die een broek draagt van RectoVerso veroorzaakte een stormloop op het jonge sportmodemerk van de onderneemster Camille Liebaert (27). Een opsteker voor het eeuwenoude maar door corona geplaagde textielbedrijf waar de jonge onderneemster de vijfde generatie van vormt.

Groot was de verbazing toen Camille Liebaert woensdag de foto in de kranten zag van kroonprinses Elisabeth die aan het joggen was met een broek van haar modemerk RectoVerso. Als voorbereiding op haar start bij de Koninklijke Militaire School bleek ze de joggingbroek te dragen die de jonge onderneemster haar ooit cadeau had gedaan bij de lancering van het sportmerk RectoVerso. Dat richtte Liebaert een dik jaar geleden op, samen met haar vader, in de schoot van het 133 jaar oude familiebedrijf Liebaert.

Uitverkocht

‘Vandaag is onze website ontploft’, reageert de 27-jarige Liebaert aan de telefoon. ‘Ik denk dat we dubbel zoveel verkocht hebben als normaal, hoewel de broek die de prinses droeg al van de vorige collectie dateert en uitverkocht was. We waren begin dit jaar met onze tweede collectie gestart en die liep goed. Cynisch om te zeggen, maar de lockdown is voor ons modemerk een zegen geweest.'

Onze website is ontploft. Ik denk dat we dubbel zoveel verkocht hebben dan normaal. Camille Liebaert Brand manager Recto Verso

'We hadden al een uitgebreide marketingcampagne lopen met bekende atleten, zoals de turnster Nina Derwael, als ambassadeurs. Daarnaast denk ik dat de algemene campagne ‘Koop Belgisch’ ons geholpen heeft. En vooral: tijdens de lockdown zijn heel veel mensen beginnen te sporten. Maar deze foto’s zijn natuurlijk de kers op de taart. Een prinses als ambassadrice, mooier kan je het niet dromen.’

Het hele familiebedrijf heeft echter wel zwaar te lijden onder de coronacrisis. Veel van de kledingproducenten, waaronder het lingeriebedrijf Van de Velde, waarvoor het elastische stoffen en bandjes levert, schroefden hun bestellingen de voorbije weken noodgedwongen terug. ‘Dat textiel vormt zowat 95 procent van de omzet van het hele bedrijf.’

Vijf generaties

Het familiebedrijf Liebaert achter RectoVerso gaat al vijf generaties terug. De betovergrootvader van Camille Liebaert richtte in Deinze een atelier op voor korsetterie en bretellen. In de loop der jaren evolueerde het bedrijf tot een belangrijke toeleverancier aan de lingeriesector. Het produceerde jarenlang de elastische stoffen en bandjes voor Marks & Spencer.

Het idee voor het sportmodemerk ontstond een kleine twee jaar geleden bij een project met de Universiteit Gent om sporters beter te laten presteren, minder blessures te laten oplopen en sneller te laten recupereren. Dat leidde tot de oprichting van een klein confectieatelier voor leggings.

‘Mijn vader liet toen een van onze stilistes bij wijze van experiment een eerste collectie ontwerpen met onze Nano Stitch Air-stoffen als basis. Dat zijn fijn gebreide stoffen die heel ademend zijn en snel drogen, geproduceerd met machines die het familiebedrijf ontwikkeld heeft. Hij had ook iemand nodig die de collectie kon afwerken en in de markt zetten. Dat zag ik helemaal zitten.’

Handelsingenieur

Hoewel Liebaert handelsingenieur studeerde, voelde ze al snel dat ze creatief was aangelegd. ‘Ik ben in avondschool grafisch ontwerp gaan studeren en later ook fotografie en interieurinrichting. Vandaag werk ik ook zelf aan de collecties van RectoVerso, hoewel ze ontstaan met de input van de hele familie en veel medewerkers.’