Elf keer Lagerfeld

Met Karl Lagerfeld verloor de modewereld een iconische vertegenwoordiger. Een terugblik op het leven van ‘der Kaiser’ aan de hand van tien mensen die zijn leven mee vormgaven. En, o ja, ook een rotverwende kat.

Elisabeth Bahlmann - de moeder die hem bijtend naar zijn bestemming duwde

Karl Otto Lagerfeldt - toen nog met dt - werd geboren in Hamburg. Zijn vader Otto was de manager van een grote Duitse zuivelfabriek. Maar het was vooral zijn moeder Elisabeth - née Bahlmann - die een blijvende invloed had.

Lagerfeld omschreef haar als een ‘charmante maar duivelse vrouw’. Ze zou zijn dagboek in de vuilbak hebben gegooid omdat niemand hoefde te weten hoe dom hij eigenlijk was. Ze suggereerde dat zijn neus zo groot was dat hij er beter gordijnen in kon hangen. En toen hij als kind piano leerde spelen, sloot ze de klep op zijn vingers, en zei: ‘Je hebt hoegenaamd geen talent. Waarom ga je niet tekenen, dat is tenminste stil.’ Maar als hij haar dan een tekening toonde, stuurde ze hem weg: ‘Ik ben geen zes, jij bent zes. Doe een beetje je best.’

Lagerfeld omschreef zijn jeugd consequent als miserabel. Maar tegelijk voelde hij een bijzondere warmte voor de vrouw die hem ‘bijtend naar zijn bestemming duwde’. Na het overlijden van zijn vader nam Lagerfeld haar in huis, haar oude dag spendeerde ze in zijn Château de Penhoët. Lagerfeld ging niet naar haar begrafenis, omdat ze hem dat zou hebben verboden.

Dat zijn moeder hem als tiener naar Parijs liet vertrekken, kan verklaren waarom hij haar altijd dankbaar is gebleven. Als mensen zeiden dat haar zoon in de grote stad verloren zou lopen, sneerde ze: ‘Karl weet exact wat hij wil.’

Pierre Balmain - de man die hem zijn eerste job aanbood

Lagerfeld was 21 toen hij in 1954 een prestigieuze modewedstrijd won. Zijn ontwerp van een gele jas werd geproduceerd door couturier Pierre Balmain, die hem aan job aanbood als assistent. Balmain was de favoriete ontwerper van ‘les jolies dames’, de hogere Parijse middenklasse die ’s middags lunchte in de betere restaurants. Maar het huis had niet het prestige noch het glamoureuze clientèle van een Balenciaga of een Dior.

Na zijn passage bij Balmain ging Lagerfeld voor het minder bekende couturehuis Jean Patou werken. Dat duurde maar even. Al snel ging hij als freelancer aan de slag in de - op dat moment als minderwaardig beschouwde - prêt-à-porter.

Lagerfeld onderscheidde zich door veel en hard te werken. Vroeg iemand een schets, dan produceerde hij er tien. Eind jaren zeventig werkte hij gelijktijdig voor Fendi, Chloé, een Amerikaans lingeriemerk, een stuk of twintig Duitse confectiemerken, een zonnebrillenlijn, een porseleincollectie en een dertigtal Japanse licenties.

‘Hij tekende drie collecties om er één over te houden’, zei Ralph Toledano, zijn voormalig financieel directeur.

Yves Saint Laurent - de vriend die een eeuwige rivaal werd

Schermvullende weergave ©Photo News

De geschiedenis van Lagerfeld was onlosmakelijk verbonden met die van Yves Saint Laurent, die aanvankelijk een voetje voor had op zijn generatiegenoot. Saint Laurent ging in 1954 met dezelfde modeprijs aan de haal, maar was liefst twee keer genomineerd en was nog maar 18 jaar. Net als Lagerfeld hield hij er een job aan over, maar dan bij het luxehuis Dior.

De twee toptalenten werden vrienden. Ze reden ’s nachts door Parijs in Lagerfelds crèmekleurige Mercedes cabriolet, speelden kaart en dansten in club Le Sept, een ontmoetingsplek voor de homoseksuele en artistieke scene.

Maar hun speelse rivaliteit escaleerde toen Saint Laurent ervandoor ging met Lagerfelds grote liefde, de Franse dandy Jacques de Bascher. Daarna zou Lagerfeld, voor zover bekend, nooit meer een relatie aangaan.

Als beide mannen toevallig in dezelfde ruimte belandden, bleven ze afstandelijk en beleefd. Maar toen Lagerfeld bij Chanel aan de slag ging en tot de allerhoogste moderegionen toetrad, gaf Saint Laurent openlijk denigrerend commentaar.

In 2002 werd de onstabiele maar briljante Saint Laurent ontheven uit de functie van ontwerper in zijn eigen huis. Hij trok zich terug uit het publieke leven en stierf in 2008. Lagerfeld stonden toen ruim tien gouden jaren te wachten.

De Fendi’s - de Italiaanse familie die hij 54 jaar trouw bleef

In 1965 begon Lagerfeld voor het ingedommelde Fendi te werken, een Italiaans huis van bont en lederwaren. Hij diende er de vijf Fendi-zussen: Paola, Carla, Anna, Franca en Aida.

Bij Fendi kreeg de ontwerper de bijnaam ‘Dokter Lagerfeld’, omdat hij net als een dokterskabinet stipt om 9 uur begon te werken. Lagerfeld ontwierp het logo met de dubbele F, dat vandaag nog altijd wordt gebruikt. De Duitser had het over ‘Fun Furs’. Om het Fendipubliek te verjongen en verhippen wilde hij bont van zijn bourgeois karakter verlossen.

Net als voor Chanel - in zijn laatste defilé werd een cruiseschip nagebouwd - organiseerde Lagerfeld ook voor Fendi spectaculaire shows. Hij trok naar de Chinese Muur en showde voor de Trevi-fontein in Rome, gerestaureerd met geld van de familie Fendi. Voor die laatste show liet hij net boven de fontein glas plaatsen, zodat het leek alsof zijn modellen over water liepen.

Lagerfeld werkte 54 jaar voor Fendi, een record in de modewereld. Dat de familie deze week een paginagrote advertentie in de Britse zakenkrant Financial Times liet plaatsen om hem uitvoerig te bedanken, zegt iets over de nauwe band. Deze week werd in Milaan de laatste Fendi-collectie van Lagerfelds hand getoond.

Alain Wertheimer - de eigenaar van het modehuis Chanel

Chanel-eigenaar Alain Wertheimer engageerde Lagerfeld in 1983 voor zijn modehuis. De Duitser vond snel zijn signatuur. Hij creëerde geen baanbrekende ontwerpen, maar bedacht oneindig veel vernuftige variaties op de iconen van het huis: het jasje in tweed, de ballerina’s, de parels, het streepjesmotief, de zo herkenbare dubbele C.

Lagerfeld en Wertheimer maakten van Chanel een onwaarschijnlijke winstmachine. In 2017 boekte het luxehuis 9,6 miljard dollar omzet en 1,9 miljard dollar winst. ‘Keizer Karl’ wist maar al te goed wat hij waard was. Terwijl Wertheimer hem aanvankelijk 1 miljoen dollar per jaar betaalde, eiste Lagerfeld twee jaar later al 1 miljoen per collectie. Omdat Wertheimer tegenstribbelde, ging Lagerfeld het publiek niet groeten bij de volgende show. Geroddel over een nakend vertrek zwelde aan, en Wertheimer gaf toe.

Tot vandaag hebben de Wertheimers - broer Gerard is ook aan boord - 70 procent van Chanel in handen. De discrete broers laten zich zelden zien op mode-events.

Inès de la Fressange - de muze met wie hij alle contact verbrak

Naarmate zijn inkomsten stegen, kon Lagerfeld zich een steeds flamboyantere levensstijl veroorloven. Dat trok een jong, hip en razend knap publiek aan. Zijn snel wisselende fanclub werd een onderdeel van zijn persoonlijke merk. Zo gul en innemend als hij kon zijn, zo kil beëindigde hij relaties.

In de jaren tachtig was Lagerfeld onafscheidelijk met model en aristocrate Inès de la Fressange. Hij gaf haar exclusieve miljoenencontracten maar verbrak later alle contact. Volgens de la Fressange omdat ze in interviews iets te veel had prijsgegeven over Lagerfelds zwakheden. En omdat hij niet kon verkroppen dat ze te bekend werd en ging trouwen. Hun ruzie duurde bijna twintig jaar en werd uitgevochten in de pers.

Lagerfeld zei eindeloos veel inspiratie uit zijn muzes te putten, en noemde zichzelf ‘een vampier’. Hij lanceerde carrières, zoals die van het Duitse model Claudia Schiffer en het Franse kindsterretje Vanessa Paradis. Maar hij zocht ook zelf relevantie via contacten met bekendheden als Rihanna, Lily Allen en Kendall Jenner.

Friedrich Nietzsche - de filosoof die hem intellectueel verrijkte

Lagerfeld genoot er intens van om mensen op het verkeerde been te zetten. Hij suggereerde graag dat hij een aristocratische achtergrond had, zaaide verwarring over zijn leeftijd en deed zich dommer voor dan hij was.

Maar terwijl hij publiekelijk de oppervlakkige modeontwerper speelde, begroef hij zich thuis in stapels literatuur. Grote delen van zijn kastelen, huizen en appartementen werden ingenomen door boeken, meer dan 300.000 in totaal. ‘Ik haat alle ontspanning, behalve lezen’, zei hij ooit.

Lagerfeld baatte in Parijs ook de boekenwinkel 7L uit en gaf met zijn vriend en landgenoot Gerhard Steidl het integrale werk van Nietzsche uit, in twaalf delen, stuk voor stuk persoonlijk geannoteerd. Met Nietzsche deelt Lagerfeld, behalve zijn afkomst, een tikkeltje pretentie, een stroom aan spitse uitspraken (‘Egoïsme is de essentie van de nobele ziel’), een lak aan conventies en een geest die best in chaos gedijt. Evengoed verslond hij David Hume en citeerde hij Schopenhauer, Proust of Tolstoj.

Ook muzikaal was hij een veelvraat. Hij zou 300 iPods hebben gehad, volgestouwd met alle mogelijke genres.

Angela Merkel - een van de vrouwen die hij beledigde

Een enorme fout. Met die woorden bekritiseerde Lagerfeld in 2017 de beslissing van de Duitse bondskanselier Angela Merkel om honderdduizenden Syrische vluchtelingen op te nemen. ‘Je kan niet - zelfs als er enkele decennia tussen zitten - miljoenen Joden doden om miljoenen van hun ergste vijanden in hun plaats te laten komen.’

Wat vrienden en medewerkers relativerend als ‘een scherpe tong’ omschrijven, noemen anderen racisme, antisemitisme en misogynie. Lagerfeld trok er zich niets van aan. Hij stapelde de kwetsende opmerkingen op en excuseerde zich daar nooit voor.

Lagerfeld geneerde zich er ook niet voor het debat over eetstoornissen als ‘overdreven’ af te doen. ‘Laten we praten over de 25 procent die overgewicht heeft, en niet over de minder dan 1 procent die mager is’, zei hij. De Britse zangeres Adele bestempelde hij als ‘te dik’, het Duitse topmodel Heidi Klum als ‘te zwaar’.

Hij bekritiseerde ook de metoo-beweging, die grensoverschrijdend gedrag aanklaagt. ‘Als je niet wil dat ze je broek uittrekken, moet je geen model worden. Word non, er is plaats genoeg in het klooster.’

Hedi Slimane - de ontwerper die hem deed afslanken

Lagerfeld had een gecompliceerde relatie met zijn lichaam. Periodes van vraatzucht en strikte diëten wisselden elkaar af. Op een bepaald moment woog hij meer dan 120 kilo. Op zijn bureau lag in die tijd elke dag een verse blok gruyère. Hij hulde zich in wijde Japanse pakken, droeg blouses met opvallend smockwerk om zijn buik te verhullen en verstopte zich achter een groteske waaier.

Schermvullende weergave ©Photo News

Zijn spectaculaire gewichtsverlies dankte Lagerfeld aan Hedi Slimane. Om de skinny kostuums te kunnen dragen die de Franse ontwerper eind jaren negentig voor Yves Saint Laurent ontwierp, besliste Lagerfeld om af te vallen. Hij verloor meer dan 40 kilo en ruilde zijn verslaving aan Coca-Cola voor Cola Light.

Lagerfeld hield altijd vast aan zijn stijl. Hij droeg alleen zwart en wit, smetteloze hemden met hoge kragen - naar verluidt om zijn rimpelige hals te verdoezelen - en vingerloze leren handschoentjes. Hij ging ook nooit de deur uit zonder een dikke laag fond de teint. En zijn grote, zwarte zonnebril was zijn ‘boerka voor de boze buitenwereld’.

Virginie Viard - zijn trouwe rechterhand en opvolger bij Chanel

Met de dood van Lagerfeld komen er in één klap meerdere prestigieuze plekken vrij in de modewereld. Wie bij Fendi de creatieve teugels in handen krijgt, moet nog blijken. Bij Chanel waren ze wel voorbereid. De dag van Lagerfelds overlijden werd al aangekondigd dat zijn trouwe rechterhand Virginie Viard hem opvolgt.

Lagerfeld mocht dan een contract voor het leven hebben, het was een publiek geheim dat hij met zijn gezondheid sukkelde. De voorbije jaren gonsde het dan van de geruchten over opvolgers. Onder anderen Marc Jacobs, Hedi Slimane, Alber Elbaz, Phoebe Philo en de in Antwerpen afgestudeerde Haider Ackermann werden genoemd. Dat Lagerfeld die laatste ooit een bos bloemen liet bezorgen, mét complimenten, deed zijn kansen stijgen bij de bookmakers.

De job bij Chanel wordt gezien als een van de beste in de industrie. Omdat het bedrijf ook miljarden uit cosmetica puurt, kan de leider van de modeafdeling een maximale creatieve vrijheid genieten.

Met Viard kiest Chanel niet voor een grote naam, maar voor continuïteit. Het modehuis rekent erop dat zij zich na dertig jaar samenwerking de magische Lagerfeld-formule eigen heeft gemaakt.

Choupette - de kat waarop hij smoorverliefd was

Schermvullende weergave ©Photo News

Er verscheen deze week geen bericht over het overlijden van der Kaiser zonder dat zijn kat werd vernoemd. Eigenlijk was Choupette, een witte Burmee, de kat van het Franse model Baptiste Giabiconi. Maar nadat Lagerfeld er eens twee weken op had gepast, wilde hij ze niet meer laten gaan. Hij zei smoorverliefd te zijn op het dier.

Choupette had twee oppassers, zodat ze nooit eenzaam zou zijn. Elke maaltijd bestond uit drie opties, zodat ze kon eten wat ze wilde. Lagerfeld legde die extravagantie zelf vast in het boek ‘Choupette: The private life of a high-flying cat’. Op Instagram heeft de account choupettesdiary bijna 250.000 volgers.

In Choupette komen alle eigenschappen van haar baasje samen: flamboyante decadentie, een liefde voor esthetiek en een dosis zelfspot. Ook zij maakte vooral deel uit van het personage dat der Kaiser voor zichzelf had gecreëerd. Lagerfeld bewandelde graag de grens tussen realiteit en parodie, en Choupette was de ultieme vervaging van die grens.