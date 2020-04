'Essentieel bedrijf' Van de Velde maakt ziekenhuisschorten

In het atelier waar normaal de nieuwste modellen van bh's worden gestikt, maakt Van de Velde nu mondmaskers en schorten voor ziekenhuizen in de buurt.

De beursgenoteerde lingeriefabrikant is in zijn Belgische atelier overgeschakeld van de productie van mondmaskers naar die van schorten voor ziekenhuizen.

In het Belgische atelier van Van de Velde in het Oost-Vlaamse Schellebelle stikken de naaisters sinds enkele weken geen prototypes meer van nieuwe modellen van bh's, maar materiaal dat ziekenhuizen uit de buurt dringend nodig hebben. Midden maart begonnen de tien stiksters met het maken van chirurgische type 2-mondmaskers op vraag van het ziekenhuis ASZ uit Aalst.

15.000 Mondmaskers Van de Velde heeft 15.000 chirurgische mondmaskers kunnen maken, maar toen was het materiaal op.

Om die reden is Van de Velde door de federale Economic Risk Management Group (ERMG), die de economische impact van de coronacrisis monitort, opgenomen in de lijst van essentiële bedrijven. Maar momenteel produceert Van de Velde geen mondmaskers meer. 'Het ziekenhuis heeft ons gevraagd over te schakelen op schorten, omdat daar meer nood aan is', zegt voorzitter Herman Van de Velde.

Veel afdelingen van het bedrijf draaien op een lager pitje omdat de kledingwinkels in ons land dicht zijn en ook in andere landen de vraag is teruggevallen. 'Maar we werken wel hard aan de collectie voor 2021', zegt zegt CEO Marleen Vaesen.

Chirurgisch textiel

En er is dus ook de productie van beschermingsmateriaal voor het ASZ en andere naburige ziekenhuizen. Van de Velde doet enkel de assemblage. Het speciale chirurgische textiel wordt aangeleverd door het ziekenhuis. 'We hebben al 15.000 mondmaskers gemaakt', zegt Vaesen. 'We hebben ook patronen ter beschikking gesteld van andere partijen.'

Toen het ziekenhuis door zijn voorraad textiel voor mondmaskers was geraakt, kwam de vraag of Van de Velde ook schorten kon naaien. In de medische wereld valt te horen dat de tekorten daarvoor soms nog groter zijn.

De productie van schorten ligt met honderden stuks per dag wel gevoelig lager dan de mondmaskers waarvan Van de Velde er 1.500 per dag kan maken. Ook de schorten kunnen maar worden geproduceerd tot het materiaal daarvoor op is. 'Misschien kunnen we daarna weer mondmaskers maken. We zijn flexibel en willen ons inzetten om te helpen produceren waar er nood aan is in de ziekenhuizen', zegt Vaesen.