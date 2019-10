Ex-topbankier en Lotus-voorzitter worden bestuurder bij tapijtreus Beaulieu

Het gaat vooreerst om gewezen topbankier Peter Vandekerckhove. Die trad in mei na twee jaar terug als CEO van de Luxemburgse privatebankinggroep KBL, een gewezen onderdeel van KBC, om het rustiger aan te gaan doen. KBL is in ons land actief met Puilaetco Dewaay. Voor hij naar KBL ging, zat Vandekerckhove in het directiecomité van BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land.