Expansiedrift Dries Van Noten nog steeds niet gestild

De gerenommeerde Vlaamse ontwerper Dries Van Noten doet al lang zaken in de Verenigde Staten, maar een eigen boetiek had hij er nog niet. Voor het eerst in zijn 30-jarige carrière opent hij een winkel in Los Angeles, ondanks de economische tegenwind.

Het is een rampjaar voor de mode-industrie. De coronapandemie laat diepe sporen na. Tot het eind van dit jaar ziet Dries Van Noten zichzelf geen defilé organiseren. 'Hoe kan je een backstage met pakweg tweehonderd mensen coronaproof maken? Ondenkbaar', zei hij deze zomer in De Standaard.

Dat weerhoudt de 62-jarige Vlaming er niet van vrijdag een boetiek te openen in Los Angeles. Op La Cienega Boulevard, niet ver van het filmsterrenreservaat Beverly Hills en van Hollywood. Een primeur, al verkocht hij zijn kleding al in Amerikaanse luxewarenhuizen en andere modezaken.

Voor zijn flagshipstores wil hij diversiteit en staat hij erop de authenticiteit te behouden. Gert Voorjans Binnenhuisarchitect die met Dries Van Noten samenwerkt

Aan de top

De expansiedrift onderstreept zijn nog altijd brandende ambitie. Van Noten staat ruim 30 jaar aan de top van de internationale modewereld. Maar de industrie is doodziek, stelde Van Noten in een brief in mei.

Samen met andere kopstukken pleit hij voor ingrijpende veranderingen: minder kleding, minder uitverkoop en minder internationale modeshows. Andere ondertekenaars zijn Linda Fargo, de topvrouw van het warenhuis Bergdorf Goodman, de Uruguayaanse ontwerpster Gabriele Hearst en de Belgische designer Christian Wijnants.

Zoals velen was Wijnants een tijd bij Van Noten in de leer. De leermeester geniet een groot netwerk, maar zweert trouw aan een select gezelschap. Het model Kristina De Coninck is zijn muze, de binnenhuisarchitect Gert Voorjans rekent Van Noten tot zijn vrienden. Een kwarteeuw volgde Voorjans de ontwerper overal ter wereld om winkels in te richten. 'We spreken dezelfde taal, hij in de mode en ik in interieur', zegt Voorjans.

Toch was hij niet betrokken bij het project in LA. 'Na 25 jaar is zijn interieurstijl zo sterk geëvolueerd dat die staat als een huis', zegt de architect. Terwijl mode-iconen veelal voor dezelfde herkenbare inrichting kiezen, hebben Van Notens flagshipstores volgens Voorjans overal een ander karakter. 'Parijs was een groot succes, maar Dries wilde geen kopie in Tokio. Hij wil diversiteit en staat erop de authenticiteit te behouden.'

Zijn vrije tijd brengt Van Noten graag buiten door, in de rozentuin van zijn landgoed Ringenhof in Lier.

Antwerpse Zes

De twee leerden elkaar kennen in Antwerpen, waar Van Noten in 1958 werd geboren. De ontwerper kwam er zijn zielsverwant Geert Bruloot tegen, met wie hij aan de basis ligt van de Antwerpse Zes, een collectief Belgische modeontwerpers die ongeveer gelijktijdig aan de Antwerpse Modeacademie afstudeerden. Ook Ann Demeulemeester behoort tot dat gezelschap.

Terwijl collega's zich vaak een weldadige stijl aanmeten, weigert Van Noten in het dagelijks leven rond te lopen in extravagante kleding. 'Hij is niet diegene met de flamboyante hoed en een veer', zegt Voorjans. 'Op straat zal hij niet herkend worden met stukken uit zijn eigen collectie. Hij gaat klassiek gekleed.'

Van Noten werkt hard en klopt lange dagen. Zijn vrije tijd brengt hij graag buiten door, in de rozentuin van zijn landgoed Ringenhof in Lier. Behalve tuinieren is wandelen zijn manier om stoom af te blazen, liefst met zijn hond.